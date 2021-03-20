Головне – бути потрібним людям: інтерв’ю зі слюсарем-сантехніком напередодні Дня працівників ЖКГ

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 307

Тепло, світло та вода у квартирі, оновлені під’їзди та чиста прибудинкова територія – за усіма цими благами стоять працівники сфери житлово-комунального господарства. Щодня вони виконують непомітну для ока роботу, за будь-якої пори року та погоди, і до карантину, і під час нього. Але тільки уявіть, що було б, якби вони припинили це робити. Саме завдяки їхній праці ми можемо насолоджуватись чистотою і порядком, які нас оточують і піднімають настрій.

21 березня 2021 року працівники сфери житлово-комунального господарства відзначатимуть своє професійне свято. Напередодні цієї дати ми поспілкувалися з представником професії, без якої неможливо уявити ЖКГ, – слюсарем-сантехніком сектору з ремонту інженерних мереж ТОВ «Місто для людей Кременчук» Едуардом Побережним.

Едуарде Володимировичу, яким був ваш шлях у сфері ЖКГ? Чому обрали саме її?

- Зараз мені 30 років, а в комунальну сферу я потрапив 11 років тому, зовсім молодим та юним. Спочатку влаштувався учнем-помічником сантехніка до ТОВ «Добробит», яке згодом було перейменовано у ТОВ «Місто для людей Кременчук». Набирався досвіду, став слюсарем-сантехніком, три роки працював у аварійній бригаді, а останні півроку працюю у складі ремонтної бригади, що обслуговує близько 200 багатоповерхівок Крюківського району.

Досить дивно та водночас приємно бачити молоді кадри у цій сфері. Як ви вважаєте, чи є ваша професія актуальною та потрібною на ринку праці сьогодні?

- Звичайно, що так. Житловий фонд, який обслуговує наша компанія, – це будинки, середній вік яких 50-60 років. Стільки ж років внутрішньобудинковим комунікаціям, вони знаходяться у зношеному стані та постійно потребують ремонтних робіт. Тому без роботи ми не сидимо.

Які саме роботи ви виконуєте? Як ваш підрозділ взаємодіє з аварійною бригадою? Хто за що відповідає?

- Ми опрацьовуємо в першу чергу критичні заявки. До останніх відносяться аварії, пов’язані з подачею води, тепла тощо. Це позапланові термінові ремонтні роботи, які мають бути негайно локалізовані. Якщо мета аварійної бригади – ліквідувати причину аварії, то ремонтна бригада має якнайшвидше відновити нормальне функціонування системи центрального опалення, водовідведення (каналізації), холодного та гарячого водопостачання багатоповерхівок. Наприклад, у разі пориву труби “аварійка” прибуває на місце, перекриває вентиль, щоб припинити течу, – і далі їде на новий виклик. А ми вже усуваємо наслідки протікання. Спускаємося в підвали, працюємо у під'їздах та квартирах.

Також важливою частиною нашої роботи є підготовка та запуск опалення в будинки Кременчука.

Розкажіть про умови праці, графік роботи, технічну базу.

- У розпорядженні ремонтних бригад є службові автомобілі, які дозволяють оперативно реагувати на виклики, а також перевозити усі необхідні для роботи матеріали та інструменти. Компанія забезпечує нас спецодягом, у розпорядженні усіх працівників – побутове приміщення, кімната прийому їжі, душова кабіна, туалет. Тобто є усе необхідне.

Графік роботи з 8:00 до 17:00. Часто буває, що треба затриматися. Наприклад, якщо ми міняємо трубу водопостачання, будинок відключений від води, його потрібно запустити. Поїхати і залишити будинок без води не можна, якщо ми не встигаємо до 17:00 закінчити, то залишаємося, поки не підключимо воду.

Робота слюсаря вимагає не тільки знань у ремонтуванні внутрішньобудинкових мереж, але також передбачає спілкування з клієнтами. Як мешканці будинків ставляться до вашої праці?

- Буває по-різному. Деякі скаржаться, кричать. А деякі, навпаки, дуже вдячні, радіють, що батареї знову стали теплі, вода тече і справно працює каналізація. Ми завжди намагаємось знайти порозуміння з мешканцями, адже все одно нам же і виконувати їхні заявки.

Яким, на вашу думку, має бути ідеальний працівник ЖКГ?

- Він має любити свою роботу та професійно її виконувати. Бути потрібним людям – це велика відповідальність. Вбачаю позитив у тому, що ти виконав заявку – і таким чином зробив корисну справу. Ти усунув проблему, яка була у клієнта в будинку чи в квартирі. Відновив роботу усіх мереж – і мешканцям стало знову затишно. Саме це мені і подобається.

І наостанок: що б ви побажали колегам вашого міста до професійного свята?

- Бажаю здоров’я, благополуччя, терпіння. Щоб наша робота достойно оцінювалася на ринку праці, а в очах мешканців були тільки подяка, визнання та повага. Всіх благ!



