Орлов пішов на зліт – бомбардирські рекорди УХЛ тріщать по швах

Сьогодні, 12:05 Переглядів: 317

Найкращий бомбардир минулої першості УХЛ Паріматч Дмитро Орлов набрав крейсерську швидкість під кінець регулярного чемпіонату цього сезону – 11 шайб у 5 іграх (рекордні для ліги два хет-трика - «Дніпру» та «Соколу», два дублі «Маріуполю» та «Білому Барсу» (+ пас), один гол «Крижаним Вовкам»). Про це повідомляє пресслужба кременчуцького хокейного клубу.

Гольовою серією п’ять матчів поспіль у п’ятому сезоні УХЛ можуть похвалитися усього ще шість гравців команд: Гринь 5 (Маріуполь, 5 ігор), Сигарьов – 5 (Донбас, 5 ігор), Монс – 5 (Донбас, 5), Коробов – 6 (Кременчук, 5), Благой – 6 (Білий Барс, 5).





Рубан з «Соколу» закидав свої 8 шайб у 8 матчах поспіль, але Орлов закинув вже 11 у 5 поєдинках та його серія продовжується.





Така скорострільність Дмитра дуже радує перед плей-оф! Так тримати, Орел!