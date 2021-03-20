400 нових випадків COVID-19 зареєстровано на Полтавщині

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 50 503 випадки захворювання на COVID-19.
Одужали 44 089 (+158) жителів області, продовжують лікування 5 342 людини, зокрема 241 дитина.
Усього зареєстровано 1 072 летальні випадки, нових – 6 (Полтава – 3, Карлівський, Лохвицький, Пирятинський райони).
За минулу добу зареєстровано нових випадків – 400.
Географія поширення інфекції:
Полтава – 19 307 (+104);
Кременчук – 6 321 (+48);
Горішні Плавні – 2 426 (+35);
Полтавський район – 2 273 (+19);
Миргород – 1 844 (+8);
Лубни – 1 614 (+5);
Лохвицький район – 1 528;
Зіньківський район – 1 168 (+6);
Карлівський район – 1 083 (+32);
Пирятинський район – 874 (+6);
Новосанжарський район – 839 (+11);
Котелевський район – 826 (+5);
Глобинський район – 779;
Кременчуцький район – 769 (+13);
Шишацький район – 713 (+8);
Гадяч – 701 (+22);
Миргородський район – 676 (+8);
Диканський район – 674;
Хорольський район – 665;
Решетилівський район – 623 (+8);
Машівський район – 617 (+12);
Кобеляцький район – 599 (+1);
Чутівський район – 535;
Семенівський район – 470 (+6);
Великобагачанський район – 466 (+2);
Гадяцький район – 454 (+21);
Козельщинський район – 388 (+5);
Лубенський район –388 (+9);
Оржицький район – 345;
Гребінківський район – 297 (+4);
Чорнухинський район – 241 (+2).
Заповнюваність ліжок у закладах охорони здоров’я Полтавщини, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19 та з підозрою, становить 26,9%.
15 292 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 20 березня 2021 року, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. Зокрема, захворіли 797 дітей та 367 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 4 369 осіб;
виписано з лікарень – 3 374 особи;
летальних випадків – 260;
одужало – 5 190 осіб;
здійснено тестувань за добу – 114 719 (зокрема методом ПЛР –
50 800, методом ІФА – 23 398);
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 521.
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 535 218 осіб;
одужало – 1 253 972 особи;
летальних випадків – 29 775;
проведено ПЛР-тестувань – 7 624 537.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1070), Львівській (1180), Дніпропетровській (1104), Житомирській (1082) та Одеській (1037) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1 070 випадків;
Вінницька область – 823 випадки;
Волинська область – 240 випадків;
Дніпропетровська область – 1 104 випадки;
Донецька область – 583 випадки;
Житомирська область – 1 082 випадки;
Закарпатська область – 366 випадків;
Запорізька область – 485 випадків;
Івано-Франківська область – 410 випадків;
Київська область – 1 036 випадків;
Кіровоградська область – 137 випадків;
Луганська область – 115 випадків;
Львівська область – 1 180 випадків;
Миколаївська область – 408 випадків;
Одеська область – 1 037 випадків;
Полтавська область – 400 випадків;
Рівненська область – 432 випадки;
Сумська область – 564 випадки;
Тернопільська область – 598 випадків;
Харківська область – 754 випадки;
Херсонська область – 90 випадків;
Хмельницька область – 871 випадок;
Черкаська область – 582 випадки;
Чернівецька область – 539 випадків;
Чернігівська область – 386 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.