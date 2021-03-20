400 нових випадків COVID-19 зареєстровано на Полтавщині

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Статистика захворювання на Полтавщині та в Україні

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 50 503 випадки захворювання на COVID-19.

Одужали 44 089 (+158) жителів області, продовжують лікування 5 342 людини, зокрема 241 дитина.





Усього зареєстровано 1 072 летальні випадки, нових – 6 (Полтава – 3, Карлівський, Лохвицький, Пирятинський райони).





За минулу добу зареєстровано нових випадків – 400.





Географія поширення інфекції:

Полтава – 19 307 (+104);

Кременчук – 6 321 (+48);

Горішні Плавні – 2 426 (+35);

Полтавський район – 2 273 (+19);

Миргород – 1 844 (+8);

Лубни – 1 614 (+5);

Лохвицький район – 1 528;

Зіньківський район – 1 168 (+6);

Карлівський район – 1 083 (+32);

Пирятинський район – 874 (+6);

Новосанжарський район – 839 (+11);

Котелевський район – 826 (+5);

Глобинський район – 779;

Кременчуцький район – 769 (+13);

Шишацький район – 713 (+8);

Гадяч – 701 (+22);

Миргородський район – 676 (+8);

Диканський район – 674;

Хорольський район – 665;

Решетилівський район – 623 (+8);

Машівський район – 617 (+12);

Кобеляцький район – 599 (+1);

Чутівський район – 535;

Семенівський район – 470 (+6);

Великобагачанський район – 466 (+2);

Гадяцький район – 454 (+21);

Козельщинський район – 388 (+5);

Лубенський район –388 (+9);

Оржицький район – 345;

Гребінківський район – 297 (+4);

Чорнухинський район – 241 (+2).





Заповнюваність ліжок у закладах охорони здоров’я Полтавщини, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19 та з підозрою, становить 26,9%.









15 292 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 20 березня 2021 року, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. Зокрема, захворіли 797 дітей та 367 медпрацівників.



Також за минулу добу

госпіталізовано – 4 369 осіб;

виписано з лікарень – 3 374 особи;

летальних випадків – 260;

одужало – 5 190 осіб;

здійснено тестувань за добу – 114 719 (зокрема методом ПЛР –

50 800, методом ІФА – 23 398);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 521.





За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 535 218 осіб;

одужало – 1 253 972 особи;

летальних випадків – 29 775;

проведено ПЛР-тестувань – 7 624 537.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1070), Львівській (1180), Дніпропетровській (1104), Житомирській (1082) та Одеській (1037) областях.



Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1 070 випадків;

Вінницька область – 823 випадки;

Волинська область – 240 випадків;

Дніпропетровська область – 1 104 випадки;

Донецька область – 583 випадки;

Житомирська область – 1 082 випадки;

Закарпатська область – 366 випадків;

Запорізька область – 485 випадків;

Івано-Франківська область – 410 випадків;

Київська область – 1 036 випадків;

Кіровоградська область – 137 випадків;

Луганська область – 115 випадків;

Львівська область – 1 180 випадків;

Миколаївська область – 408 випадків;

Одеська область – 1 037 випадків;

Полтавська область – 400 випадків;

Рівненська область – 432 випадки;

Сумська область – 564 випадки;

Тернопільська область – 598 випадків;

Харківська область – 754 випадки;

Херсонська область – 90 випадків;

Хмельницька область – 871 випадок;

Черкаська область – 582 випадки;

Чернівецька область – 539 випадків;

Чернігівська область – 386 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.