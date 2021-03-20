Водій ЗАЗ Sens виїхав на зустрічну смугу й здійснив зіткнення з Daewoo Lanos

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На щастя ніхто з водіїв не постраждав

Пригода відбулась сьогодні, близько 5-ї години, на вулиці Андрія Ізюмова. Водій ЗАЗ Sens виїхав на зустрічну смугу, не врахував дорожньої обстановки та здійснив зіткнення з автомобілем Daewoo Lanos. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.





Обидва автомобілі отримали механічні пошкодження.









Під час встановлення обставин дорожньо-транспортної пригоди патрульні помітили у керманича ЗАЗ ознаки наркотичного сп’яніння. Пройти огляд у медичному закладі чоловік відмовився.





Інспектори склали на винуватця ДТП адміністративні матеріали: за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) та за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.





Загалом за добу патрульні зафіксували 4 випадки керування транспортним засобом з ознаками сп'яніння.