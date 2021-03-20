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Водій ЗАЗ Sens виїхав на зустрічну смугу й здійснив зіткнення з Daewoo Lanos

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 768

 

На щастя ніхто з водіїв не постраждав

Пригода відбулась сьогодні, близько 5-ї години, на вулиці Андрія Ізюмова. Водій ЗАЗ Sens виїхав на зустрічну смугу, не врахував дорожньої обстановки та здійснив зіткнення з автомобілем Daewoo Lanos. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції. 


Обидва автомобілі отримали механічні пошкодження.


 


Під час встановлення обставин дорожньо-транспортної пригоди патрульні помітили у керманича ЗАЗ ознаки наркотичного сп’яніння. Пройти огляд у медичному закладі чоловік відмовився.


Інспектори склали на винуватця ДТП адміністративні матеріали: за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) та за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.


Загалом за добу патрульні зафіксували 4 випадки керування транспортним засобом з ознаками сп'яніння.

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Автор: Альона Душенко
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