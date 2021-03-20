Водій ЗАЗ Sens виїхав на зустрічну смугу й здійснив зіткнення з Daewoo Lanos

Пригода відбулась сьогодні, близько 5-ї години, на вулиці Андрія Ізюмова. Водій ЗАЗ Sens виїхав на зустрічну смугу, не врахував дорожньої обстановки та здійснив зіткнення з автомобілем Daewoo Lanos. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.
Обидва автомобілі отримали механічні пошкодження.
Під час встановлення обставин дорожньо-транспортної пригоди патрульні помітили у керманича ЗАЗ ознаки наркотичного сп’яніння. Пройти огляд у медичному закладі чоловік відмовився.
Інспектори склали на винуватця ДТП адміністративні матеріали: за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) та за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.
Загалом за добу патрульні зафіксували 4 випадки керування транспортним засобом з ознаками сп'яніння.