22-річний водій загинув у ДТП

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На Полтавщині 20 березня, близько другої години, на 380 кілометрі автодороги «Київ-Харків» зіткнулися вантажний автомобіль "ДАФ" та легковий автомобіль "ВАЗ-2105".





Унаслідок зіткнення водій ВАЗу, 1998 року народження, загинув на місці. Неповнолітній пасажир легковика, 2004 року народження, з тілесними ушкодженнями доставлений до лікарні. Обидві особи, які знаходилися у легковику - мешканці Чутівщини. Водій вантажного автомобіля, 1988 року народження, мешканець Дніпропетровщини, не постраждав.









Обставини та причини ДТП встановлює слідчо-оперативна група поліції.





За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.