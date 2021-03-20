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22-річний водій загинув у ДТП

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 Обставини та причини ДТП встановлює слідчо-оперативна група поліції

На Полтавщині 20 березня, близько другої години, на 380 кілометрі автодороги «Київ-Харків» зіткнулися вантажний автомобіль "ДАФ"  та легковий автомобіль "ВАЗ-2105". 


Унаслідок зіткнення водій ВАЗу,  1998 року народження, загинув на місці. Неповнолітній пасажир легковика, 2004 року народження, з тілесними ушкодженнями доставлений до лікарні. Обидві особи, які знаходилися у легковику - мешканці Чутівщини. Водій вантажного автомобіля, 1988 року народження, мешканець Дніпропетровщини, не постраждав. 


 


Обставини та причини ДТП встановлює слідчо-оперативна група поліції.


За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

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Автор: Альона Душенко
Теги: ДТП
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