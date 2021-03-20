Деякі проєкти 2019 року вже втілені у життя, натомість 2018 року – ні
7 минулорічних проєктів-переможців «Громадського бюджету» ще не реалізували у Кременчуці. Про це 19 березня повідомив мер Віталій Малецький.
До прикладу він навів, що на території ліцею №5 мали залити шаром залізобетону площу під майданчик. Але виявилося, що на цій території знаходяться труби тепло- та водопостачання. Тому проєкт зупинили, довелося робити заново геодезію.
Черговість реалізації проєктів обирають по готовності проєктно-кошторисної документації – якщо проєкт простий, продуманий, його швидко можна реалізувати. За словами мера, саме через це деякі проєкти 2018 року не втілені у життя, бо робилися без урахування містобудівних умов і обмежень.