Водій авто Audi, який летів зі швидкістю 120 км/годину у Кременчуці - попався на гачок патрульних

Учора, 19 березня, водій автомобіля Audi рухався проспектом Свободи зі швидкістю 120 км/годину. За інформацією патрульної поліції, він перевищив дозволену швидкість на 70 км/год. Інспектори одразу зупинили порушника та винесли постанову за ч. 4 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху) КУпАП.
Нагадаємо, що з 17 березня 2021 року підвищилася відповідальність за перевищення максимально дозволеної швидкості руху:
Необрання безпечної швидкості та перевищення встановленої залишається лідером за причиною ДТП.