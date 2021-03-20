Водій авто Audi, який летів зі швидкістю 120 км/годину у Кременчуці - попався на гачок патрульних

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Учора, 19 березня, водій автомобіля Audi рухався проспектом Свободи зі швидкістю 120 км/годину. За інформацією патрульної поліції, він перевищив дозволену швидкість на 70 км/год. Інспектори одразу зупинили порушника та винесли постанову за ч. 4 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху) КУпАП.





Нагадаємо, що з 17 березня 2021 року підвищилася відповідальність за перевищення максимально дозволеної швидкості руху:

більш ніж на 20 км/год — 340 грн. Раніше за вказане адміністративне порушення передбачався штраф — 255 грн.

більш ніж на 50 км/год — 1700 грн. Раніше за вказане адміністративне порушення передбачався штраф — 510 грн.





Необрання безпечної швидкості та перевищення встановленої залишається лідером за причиною ДТП.