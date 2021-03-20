Кременчук, Дороги & Дурні

Ти - не ти, коли горить червоне світло: як кременчужани порушуть правила дорожнього руху

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 988

 

Відео до редакції надіслав читач Телеграфа 

До редакції Телеграфа читач надіслав відео де видно, як Мерседес їде на червоне світло на кругу Електростанції. 


- Круг на Электростанции, я поворачивал на Хорольскую. Навстречу на Мерсе весело кудахтая ехали три курицы на красный. Причём ещё и крыльями хлопали что их подрезают, - поділився автор відео. 


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Автор: Альона Душенко
Теги: дорога правила дорожного движения
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Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.

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