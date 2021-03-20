Ти - не ти, коли горить червоне світло: як кременчужани порушуть правила дорожнього руху

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До редакції Телеграфа читач надіслав відео де видно, як Мерседес їде на червоне світло на кругу Електростанції.





- Круг на Электростанции, я поворачивал на Хорольскую. Навстречу на Мерсе весело кудахтая ехали три курицы на красный. Причём ещё и крыльями хлопали что их подрезают, - поділився автор відео.



