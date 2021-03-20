«Труба цього заводика замаскована в тополю», – Малецький про підпільний асфальтний завод, що смердить на Лашках

За словами мера, Кременчук не має впливу на цей об'єкт, бо дана територія не підпорядковується місту
Мешканці Лашків скаржаться на сморід. Як розповів 19 березня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації міський голова Віталій Малецький, містяни написали йому у фейсбуці щодо цього питання.
Проте, за словами пана Малецького, місто не має впливу на цей завод, бо дана територія не підпорядковується Кременчуку. Верховна Рада найближчим часом має розглянути законопроєкт щодо передачі земель поза межами населених пунктів у підпорядкування територіальних громад. Якщо це вдасться, у міста з'явиться можливість впливати на людей, які цю територію орендують, бо до цього вони всі питання вирішували у Полтаві.