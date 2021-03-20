У Всеукраїнському конкурсі «Новорічна композиція» здобули призові місця дві юні кременчужанки

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 426

Підвели підсумки Всеукраїнського конкурсу «Новорічна композиція» за 2020 рік, у якому дві юні кременчужанки здобули призові місця. Про це повідомив департамент освіти Кременчука.





Грамотою Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН за ІІ місце у номінації «Новорічна композиція» нагородили Єлизавету Грисюк, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (керівник – Олена Грисюк, робота «Новий рік для їжачка»).





За ІІІ місце у номінації «Новорічний подарунок» нагороджується Уляна Краснощок, вихованка гуртка «Юні охоронці природи» Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (керівник – Наталія Галата, робота «Символ року»).