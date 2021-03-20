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ДТП в районі будинку культури КрАЗ

Сьогодні, 08:43 Переглядів: 1 414

 

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Вчора ввечері, 19 березня, в районі будинку культури КрАЗ сталося ДТП. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: ДТП
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