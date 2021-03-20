Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці триває ІІ етап вакцинації: протягом березня-травня прищеплять 8000 осіб

Сьогодні, 08:32 Переглядів: 560

 

Мобільні бригади використовують всі флакони з вакцинами, і досі не було жодного випадку знищення препарату у нашому місті

У Кременчуці ІІ етап вакцинації від коронавірусу орієнтовно триватиме протягом березня-травня, і в цей період планують прищепити близько 8000 осіб.


За інформацією департаменту охорони здоров’я Кременчуцької міської ради, станом на 18 березня щеплено 950 мешканців міста, 807 з яких є медичними працівниками. Мобільні бригади використовують всі флакони з вакцинами, і досі не було жодного випадку знищення препарату.


У Кременчуці можна записатися на вакцинацію від COVID-19 через департамент охорони здоров'я або сімейного лікаря


Нагадаємо, що відповідно до дорожньої карти, затвердженої МОЗ України, на цих етапах можуть вакцинувати не тільки медиків, а й працівників соціальної сфери, учасників антитерористичної операції, а також публічних та громадських діячів – але лише при наявності вільної дози вакцини.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: коронавірус коронавирус вакцинация вакцина
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