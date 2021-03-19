Ще 47 кременчужан інфікувалися коронавірусом, зокрема, чотири дитини

Сьогодні, 21:20 Переглядів: 377

19 березня в місті зареєстрували 47 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.



За даними мерії, інфікувалися 26 жінок віком від 22 до 81 років, 17 чоловіків віком від 20 до 76 років та чотири дитини віком від 6 до 17 років. Із вперше виявлених випадків захворювання 42 пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, п'ять пацієнтів лікуються в інфекційних шпиталях.





Всього в інфекційних шпиталях лікуються 72 осіб. Одужало 17 людей.



З початку пандемії у нашому місті налічують 6315 випадків COVID-19, одужало 5716, померло 169.