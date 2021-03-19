На Полтавщині посилили карантин, закриють 5-11 класи шкіл: список усіх обмежень

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Дитсадки та 1-4 класи у школах продовжать працювати

Сьогодні, 19 березня, регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій під головуванням голови Полтавської ОДА Олега Синєгубова ухвалила рішення про посилення карантинних заходів у Полтавській області.



У зв'язку зі зростанням захворюваності вводяться нові додаткові обмеження та заборони з 00.00 20 березня.



1. Заборонено відвідування закладів освіти, винятки (кому можна продовжувати навчання у закладах за умови дотримання протиепідемічних заходів):

студенти 6-х курсів, які здобувають освіту за медичними напрямками та задіяні у запобіганні поширенню СOVID-19;

вихованці дошкільних закладів;

учні 1-4 класів;

спецшколи, навчально-реабілітаційні центри.





2. Заборонено приймання відвідувачів закладами культури, проведення масових заходів, проведення масових релігійних зібрань, робота розважальних центрів (у частині розважальних закладів), робота розважальних закладів, дискотек, нічних клубів тощо.



Суб'єктам господарювання рекомендовано внести зміни в режим роботи з метою розмежування транспортних потоків та недопущення скупчення людей у громадських місцях, на зупинках.



У зв'язку з посиленням карантинних заходів чемпіонат з пожежного спорту, що мав відбутися у Полтаві, перенесли на пізніший термін.



Мер Кременчука Малецький, виступаючи під час засідання, сказав про концертні заходи:





- Думаю, по динаміці на понеділок будемо, можливо, розбиратися і обмежувати концертні заходи, які проводяться в міському Палаці культури, та інші.





Тепер міська комісія має ухвалити своє рішення на виконання приписів регіональної.