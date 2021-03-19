У Кременчуці шукають донорів крові – «мінусів» взагалі днем з вогнем не знайти

Сьогодні, 17:03 Переглядів: 329

У Кременчуці донори крові у дефіциті, а «мінусів» взагалі днем з вогнем не знайти. Про це розповіли на Кременчуцькій обласній станції переливання крові.





Зараз черг немає взагалі, бо немає донорів. Сьогодні, наприклад, кров здало 19 людей (одна з донорок - авторка новини), проте, за словами працівниць станції, зазвичай приходить 7-8. 10 - вже вважають гарним днем. Такої кількості бажаючих, як сьогодні, не було вже понад два тижні.





Медики кажуть, що найбільше не вистачає донорів з негативним резус-фактором. А IV групу взагалі шукають з бази донорів, телефонуючи кожному, хто теоретично може прийти здати:





- Як потрапляє людина до лікарні з четвертою негативною, для нас це - кошмар. Ми даємо кров, але потім, аби знайти донора, доводиться купку людей обдзвонювати. І може 2-3 прийдуть, - жаліються медики.





Також кажуть, що велика кількість донорів - це працівники заводів. Частину робітників поскорочували, інших - не відпускають. Здавали кров зазвичай студенти медколеджу, але через карантин та дистанційне навчання вони також не приходять. До того ж, «на ентузіазмі», за словами співробітників станції, йде небагато. Людей цікавить бонус у вигляді вихідного та «відгулу»...





Процедура, разом з випиванням чаю з печивом, займає близько години. Донорів радо зустрічають і, мабуть, аби не ковід, ще й обіймали б. Обслуговування на висоті. Все розповідаюсь, усміхаються та роблять усе швидко, аби не забирати ні свій час, ні донора. Після процедури уважно стежать за самопочуттям донора. У мене «злили» 450 мл крові. У тих, хто йде перший раз, беруть по 350.





Перед процедурою годують печивом та чаєм





Після процедури дають 70 гривень на обід





Приємним бонусом є те, що за декілька днів можна дізнатися, чи є у вас антитіла до Covid-19. Безкоштовно.





Як здати кров





Адреса: Кременчук, вул. Івана Мазепи, 8

Телефон: +380975264534

Станція переливання крові приймає донорів з 8.00 до 14.00 з понеділка по п'ятницю.