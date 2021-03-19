На Полтавщині дружина разом з поліцією шукала чоловіка, поки той відпочивав у друга

Сьогодні, 16:33 Переглядів: 385

На Полтавщині дружина разом з поліцією шукала чоловіка, поки той відпочивав у друга. Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області, це сталося 19 березня, близько 21.30. На лінію «102» звернулася 39-річна жінка та повідомила, що її чоловік разом із товаришем поїхали по справах на автомобілі, однак тривалий час не виходять на зв’язок.





Лубенські правоохоронці негайно розпочали пошуки чоловіків. Вже за 40 хвилин їх знайшли в одному із багатоквартирних будинків міста. Як виявилось, обоє чоловіків, яким 38 та 39 років, приїхали до товариша у гості.