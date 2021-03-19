Друга пішла: вакцинували ще одну співробітницю «Телеграфу»

Сьогодні, 16:02 Переглядів: 566 Коментарів: 1

Не таке страшне чіпування, як його малюють

Учора, 18 березня, за прикладом Руслани Горголи я записалась на вакцинацію від COVID-19 через спеціальну форму департаменту охорони здоров'я Кременчука. А вже сьогодні о 12.59 мені зателефонували з ЦПМСД №1 та запросили на вакцинацію.



Звісно, хвилювання було. Я навіть зателефонувала сімейному лікарю, аби спитати її думки. Лікар запевнила, що вакцина є безпечною, і з легким серцем я пішла на процедуру.



Сподобалась чітка організація процесу: окремий вхід, перед кабінетом передбачена вішалка для одягу, а в самому кабінеті про всяк випадок є навіть дефібрилятор. Виміряли температуру та тиск, дали підписати згоду, кілька разів запитали, чи не маю алергій або протипоказань.



Медсестра виявилась професіоналом своєї справи: уколу я зовсім не відчула. У місці ін’єкції протягом перших 2-3 хвилин був ледь помітний біль, який швидко минув.



З моменту вакцинації пройшло дві години, почуваюся добре. Місце ін’єкції не болить навіть коли торкаюсь його.