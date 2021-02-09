Мінус 811: у Кременчуці не вистачає донорів усіх груп

За рік кількість донорів у Кременчуці рекордно зменшилася на 811 осіб. Як розповіла ТЪ головний лікар Кременчуцької обласної станції переливання крові Світлана Каплата, донорів не вистачає усіх груп.
Донорів викликають щоденно. У viber є чат донорів куди періодично скидають інформацію щодо необхідності певної групи крові. Також на станції обдзвонюють донорів та запрошують на переливання.
Головний лікар Кременчуцької обласної станції переливання крові Світлана Каплата розповіла, що минулого року станція пережила не лише спад донорів, а й виклики пов'язані з пандемією коронавірусу. Так через обмеження транспорту, який курсував лише для обмежених верст населення, донорів доставляли волонтери, міськвиконком або їх доставляла сама станція переливання крові.
- Резус негативні групи більш дефіцитні, але бувають випадки, коли поступає багато пацієнтів з позитивною групою і йде велика нестача компонентів. Якщо в середньому кількість донорів була 19-20 осіб вдень, то зараз якщо є 13-15 осіб, то це вже досягнення. Закликаємо до донорства всіх небайдужих людей, з усіма групами й ресурсами. Всі донори для нас важливі та необхідні.
У Кременчуці ситуація з донорством не критична, але видно погіршення з кожним роком.
Станція переливання крові працює щоденно з 8.00 до 12.00, крім суботи та неділі. При собі необхідно мати паспорт та ідентифікаційний номер, який необхідний для отримання компенсації харчування.
Раніше донори харчувалися у кафе, видавали талончик на харчування. Після того, як заклади закрили під час карантину, станції перейшли на безготівковий розрахунок. У станції зауважують, що це не плата за донорство, а компенсація за харчування у розмірі 70 грн, 6 грн - сніданок (чай, цукор, печиво) й решта - на обід.
За дві години до здачі - не палити.
14 січня 14 правоохоронців здавали кров двома групами. Правоохоронці та рятувальники - постійні донори
Разом з підопічними кров здає керівник патрульної поліції Кременчука Олександр Борзенко
З більш детальною інформацією хто може бути донором крові і як готуватися до здачі крові можна ознайомитися на сайті Міністерства охорони здоров'я України.