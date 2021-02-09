Мінус 811: у Кременчуці не вистачає донорів усіх груп

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За рік кількість донорів у Кременчуці рекордно зменшилася на 811 осіб. Як розповіла ТЪ головний лікар Кременчуцької обласної станції переливання крові Світлана Каплата, донорів не вистачає усіх груп.









- За минулий рік кількість донорів зменшилася на 811 осіб. Є багато причин: люди хворіють або контактували з хворими, локдаун, частина людей виїхала за кордон, є ті кого не відпускають з роботи. Багато причин, але донорство впало по всій області, не тільки у нас, - додала лікарка. - Якщо менше донорів - менше заготовки й переробки, а це менше заготовленої плазми й еритроцитів.





Донорів викликають щоденно. У viber є чат донорів куди періодично скидають інформацію щодо необхідності певної групи крові. Також на станції обдзвонюють донорів та запрошують на переливання.





- Багато компонентів видаємо у лікувальні заклади. Договори з медичними закладами укладені на безкоштовній основі, видача безкоштовна, а ось компонентів не вистачає. Минулого року були випадки коли компоненти видавали у неповному обсязі, коли прохали два гемокона, а ми видавали один. Бо з донорами дуже важко, - додала лікарка.

Головний лікар Кременчуцької обласної станції переливання крові Світлана Каплата





Волонтери, мерія й станція доставляли донорів на авто









Головний лікар Кременчуцької обласної станції переливання крові Світлана Каплата розповіла, що минулого року станція пережила не лише спад донорів, а й виклики пов'язані з пандемією коронавірусу. Так через обмеження транспорту, який курсував лише для обмежених верст населення, донорів доставляли волонтери, міськвиконком або їх доставляла сама станція переливання крові.





- Резус негативні групи більш дефіцитні, але бувають випадки, коли поступає багато пацієнтів з позитивною групою і йде велика нестача компонентів. Якщо в середньому кількість донорів була 19-20 осіб вдень, то зараз якщо є 13-15 осіб, то це вже досягнення. Закликаємо до донорства всіх небайдужих людей, з усіма групами й ресурсами. Всі донори для нас важливі та необхідні.





У Кременчуці ситуація з донорством не критична, але видно погіршення з кожним роком.









Без алкоголю та татуювань: що необхідно знати якщо хочеш стати донором









Станція переливання крові працює щоденно з 8.00 до 12.00, крім суботи та неділі. При собі необхідно мати паспорт та ідентифікаційний номер, який необхідний для отримання компенсації харчування.





Раніше донори харчувалися у кафе, видавали талончик на харчування. Після того, як заклади закрили під час карантину, станції перейшли на безготівковий розрахунок. У станції зауважують, що це не плата за донорство, а компенсація за харчування у розмірі 70 грн, 6 грн - сніданок (чай, цукор, печиво) й решта - на обід.













За день до здачі крові необхідно:

не вживати гостру, копчену та жирну їжу, а також молочні продукти, морозиво та горішки

не вживати алкоголю



За дві години до здачі - не палити.





14 січня 14 правоохоронців здавали кров двома групами. Правоохоронці та рятувальники - постійні донори

Разом з підопічними кров здає керівник патрульної поліції Кременчука Олександр Борзенко





Вимоги до донора:

між здачею крові повинно пройти понад 60 днів

вік донора - з 18 років

не мати хронічних захворювань й не стояти на обліку в лікаря

мати всі органи на місці

не мати туберкульозу, не хворіти на сифіліс, гепатит В і С, ВІЛ інфекцію або перебувати в контакті з такими людьми

у жінок через 5 днів після завершення «місячних», через рік після пологів або через три місяці після завершення лактації

не мати травм голови й ніколи не втрачати свідомість

не стояти на обліку у психіатра

10 днів не виривати зуб

протягом року не робити операцій

пів року не робити татуювань та пірсингу

вага не менше 55 кг для дівчат (худенькі дуже погано переносять донацію).

З більш детальною інформацією хто може бути донором крові і як готуватися до здачі крові можна ознайомитися на сайті Міністерства охорони здоров'я України.