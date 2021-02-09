Кременчужан запрошують побачити експозицію «Тематичний жанр в творчості Наталії Юзефович»

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10 лютого в виставкових залах картинної галереї Наталії Юзефович починає працювати оновлена експозиція «Тематичний жанр в творчості Наталії Юзефович», на якій представлені твори живопису з фондового зібрання галереї.



Тематична картина має певний сюжет, ідею, подію. В ній можуть поєднуватись пейзажний, портретний, історичний, релігійний напрямки. Наталія Володимирівна часто і охоче зверталась до тематичного жанру, особливо в пізній період творчості, коли вона була вже досить відомою майстринею. Твори художниці, виконані в цьому жанрі – справжні розповіді про життя і долі людей, історичні події і її власне ставлення до них.





Підбірка робіт в тематичному жанрі надасть відвідувачам чудову нагоду ознайомитись зі ще одним напрямком творчості видатної художниці і нікого не залишать байдужим.





Експозиція триватиме до кінця 2021 року, відвідати її можна щодня, окрім понеділка, з 10.00 до 17.00. Вхід вільний за умови наявності захисної маски. Адреса галереї: вул. Космічна, 9.