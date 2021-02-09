Добра новина: кременчужанам за січень знизили ціну на газ

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 2 062 Коментарів: 5

Ціна на газ за січень для абонентів ТОВ «Кременчукгаз-постачання» знижена «заднім числом» до 6,99 грн за кубометр. Про зниження ціни повідомили на сайті компанії — і вже за цією ціною виставили рахунки абонентам за січень. На початок місяця в компанії оприлюднили іншу ціну — 8,5 грн за кубометр. Тож така знижка (на 1,51 грн за куб) особливо приємна для тих, хто має газове опалення: наприклад, за 200 кубометрів оплата до сплати тепер на 300 гривень менше.





Раніше про зниження ціни за січень до 6,99 грн за кубометр оголосив «Кременчукгаз-трейдінг». Обидві газопостачальні компанії афілійовані з ПрАТ «Кременчукгаз».





Нагадаємо, після тарифних протестів в Україні уряд ухвалив Постанову, якою обмежив граничну ціну на газ на рівні 6,99 грн — до кінця опалювального сезону. Нова ціна мала б діяти з лютого. Проте близько 20 газопостачальних компаній (у тому числі й у Кременчуці) знизила тарифи «заднім числом».