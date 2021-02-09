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Добра новина: кременчужанам за січень знизили ціну на газ

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 2 062 Коментарів: 5

 

Тепер на півтори гривні дешевше

Ціна на газ за січень для абонентів ТОВ «Кременчукгаз-постачання» знижена «заднім числом» до 6,99 грн за кубометр. Про зниження ціни повідомили на сайті компанії — і вже за цією ціною виставили рахунки абонентам за січень. На початок місяця в компанії оприлюднили іншу ціну — 8,5 грн за кубометр. Тож така знижка (на 1,51 грн за куб) особливо приємна для тих, хто має газове опалення: наприклад, за 200 кубометрів оплата до сплати тепер на 300 гривень менше.


Раніше про зниження ціни за січень до 6,99 грн за кубометр оголосив «Кременчукгаз-трейдінг». Обидві газопостачальні компанії афілійовані з ПрАТ «Кременчукгаз».


Нагадаємо, після тарифних протестів в Україні уряд ухвалив Постанову, якою обмежив граничну ціну на газ на рівні 6,99 грн — до кінця опалювального сезону. Нова ціна мала б діяти з лютого. Проте близько 20 газопостачальних компаній (у тому числі й у Кременчуці) знизила тарифи «заднім числом».

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: газ ціна Кременчукгаз-постачання Кременчукгаз-Трейдінг

Коментарі: 5

2 641
zzzzzz:
Сьогодні, 13:35

Все просто счастливы.....


20 1
111
1
ags:
Сьогодні, 14:21

Берём цену на газ. Начинаем повышать с 6 до 8.2, обещаем до 10-12, пока люди вой не поднимут. Указом церя, то есть, президента, снижаем цену до 7. Но, только до лета, потом всё равно поднимем. Profit! Цена выросла, а люди радуются и ждут повышение летом. Тот самый газ, который с рождения принадлежит гражданам Украины, который течёт по ГТС и хранится в хранилищах, построенных нашими бабушками и дедушками, прямо или коственно, в УРСР.


33 4
461
Кавоман:
Сьогодні, 15:05

Цитата: zzzzzz

Все просто счастливы.....

Кричали женщины: ура! И в воздух чепчики бросали


6 2
227
jondin:
Сьогодні, 15:08

и так не  так и так не так.


2 15
33
BAZAR:
Сьогодні, 15:09

3300 платежка за сичень. Слава кастрюлям!


18 5

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