90-летний юбилей празднует шахист Гурген Аветисян

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 467

90 летний юбилей отмечает один из ведущих, играющих кременчугских шашистов Гурген Васильевич Аветисян. Появление в городе столь сильного перворазрядника, а выше рейтинг в 2007 году был только у единственного играющего на тот момент кандидата в мастера спорта Владимира Милькина, стало настоящим явлением в шашечной среде.





Уже в следующем году после 20 летнего перерыва клуб «Каисса» возобновил проведение первенств города по шашкам. В том памятном открытом чемпионате, в котором кроме кременчужан играли и сильнейшие шашисты Кировоградской области нынешний юбиляр стал четвертым, уступив в решающей партии будущему чемпиону, более чем вдвое младшему по возрасту, кандидату в мастера спорта

Сергею Миненку из Светловодска (на фото). Последующие 7 лет Г.В.Аветисяну вместе с клубом пришлось терпеть лишения, лишь изредка вступая в единоборства с соперниками, когда «Каисса» четырежды меняла прописку.







Лишь в 2015 году, он сумел заняться любимым делом, когда клуб квартировал в нынешнем ЦНАПе и наш юбиляр стал вторым (на фото из архива в центре), с чем его и поздравляет нынешний, а тогда еще будущий мэр В.А. Малецкий. Человек щедрой души, Гурген Васильевич из тех людей, про которых говорят, что с ними «хоть в труд, хоть в пруд», что он неоднократно подтверждал и когда отстаивал право клуба на существование, и когда во время чемпионата 2016 года вопреки возможности победить самому дал возможность стать чемпионом своему ученику, и когда перед последним «короновирусным» чемпионатом вместо того, чтобы самому готовится , тренировал чемпионку города В.Н. Клименко, чтобы она смогла и таки победила до этого непревзойденную «железную Катю» - Екатерину Гончарову.





Наш юбиляр-шашист уникальный; ведь еще 3 года назад он составе кременчугской команды выезжал на межрайонное открытое первенство Черкасской области в Чигирин а годом раньше на подобное первенство тогда еще Кировоградской области в Александрию. И как еще там играл, победив молодого черкасского кандидата в мастера спорта с наибольшим шашечным рейтингом среди всех участников!





Символично, что в этот день празднует свой день рождения и Мария Александровна Мальцева, представительница уже следующего поколения «Каиссы» - первый тренер детского отделения шахмат КДЮСШ «Авангард», которое создается на базе клуба, после преодоления недопонимания между ним и городской властью. В немалой степени в шахматной среде эти позитивные изменения, хоть и проблем еще хватает, связывают с «рокировкой» в короткую сторону в Управлении молодежи и спорта, в который пришли молодые, энергичные руководители. Сердечно поздравляем Марию Александровну с днем рождения и обращаемся к родителям кременчугских детей, сделайте и вы подарок молодому тренеру с большим тренерским опытом, приводите своих детей в шахматное отделение

и приобщайте их к многогранному миру шахмат. А наши ветераны, такие как Гурген Васильевич, достигшие почтенного возраста в добром здравии, рассудке и памяти заслуживают не только уважения, а и восхищения, ведь это - живой урок для всех!