Третина донорів Кременчука перехворіла на COVID-19

Донорів безкоштовно перевіряють на наявність гепатиту В і С, ВІЛ-інфекції та сифілісу, а з кінця грудня ще й на коронавірус
У Кременчуці третина донорів перехворіли на COVID-19, про це Телеграфу повідомила головний лікар Кременчуцької обласної станції переливання крові Світлана Каплата. За словами головної лікарки з 29 грудня розпочали тестувати донорську кров на наявність антитіл класу IgG до SARS-CoV-2 (вірус COVID-19), які виробляються організмом після перенесеної коронавірусної інфекції.
З Кременчука до Полтави відправляють плазму, її там тестують й надають результати до нашого міста. Для Кременчука нещодавно придбали апарат та витратні матеріали, щоб дослідження безпосередньо проводити на місці, тому найближчим часом кров донорів перевірятимуть на станції переливання крові й у Кременчуці.
За інформацією головного лікаря Світлани Каплати, деяких донорів повідомляють, що їх кров будуть обстежувати на наявність антитіл. Через кілька днів після переливання крові, донор може дізнатися особисто в реєстратурі чи перехворів він на коронавірус. Зауважимо, що по телефону у станції ніякої інформації про стан здоров'я кременчужан не надають.
Головний лікар КП «Полтавська обласна станція переливання крові» Володимир Рудіков повідомив, що плазму донорів, які перехворіли на коронавірус, заморожують для виготовлення у майбутньому гіперімунного імуноглобуліну.
Тест-системи для станцій переливання крові закуплені державним коштом. Методи, які використовують для тестування крові, – ІФА та ІХЛА. Дослідження проводять у лабораторії станції, а результати можна довідатися вже наступного дня після здачі.
За словами лікарів, мета такого тестування – збільшення кількості донорів. Адже цілком безкоштовно людина може дізнатися про наявність чи відсутність одразу 4 інфекцій. По-друге, донорська кров може врятувати життя не лише тим пацієнтам, які потребують переливання крові, а й у майбутньому – хворим із тяжким перебігом COVID-19.
За даними Полтавської ОДА, за місяць тестувань дослідили кров 613 донорів із Полтави, Лубен, Кременчука. 186 із них довідалися, що вже перехворіли COVID-19. Це 30,3% від загальної кількості протестованих в обласній станції переливання крові.