Третина донорів Кременчука перехворіла на COVID-19

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Донорів безкоштовно перевіряють на наявність гепатиту В і С, ВІЛ-інфекції та сифілісу, а з кінця грудня ще й на коронавірус

У Кременчуці третина донорів перехворіли на COVID-19, про це Телеграфу повідомила головний лікар Кременчуцької обласної станції переливання крові Світлана Каплата. За словами головної лікарки з 29 грудня розпочали тестувати донорську кров на наявність антитіл класу IgG до SARS-CoV-2 (вірус COVID-19), які виробляються організмом після перенесеної коронавірусної інфекції.





- Згідно з Постановою Кабміну №965 від 9 жовтня 2020 року «Деякі питання реалізації експериментального проекту із заготівлі специфічної (гіперімунної) плазми крові, що містить антитіла до SARS-CoV-2, для контрактного виробництва з неї імуноглобуліну для використання у лікуванні гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». Обстеження проходить методом імунохемілюмінісцентного аналізу і це обстеження робиться у Полтавській обласній станції переливання крові, - зауважила Світлана Костянтинівна.





З Кременчука до Полтави відправляють плазму, її там тестують й надають результати до нашого міста. Для Кременчука нещодавно придбали апарат та витратні матеріали, щоб дослідження безпосередньо проводити на місці, тому найближчим часом кров донорів перевірятимуть на станції переливання крові й у Кременчуці.





- На сьогоднішній день, донорів, які мають імуноглобулін класу G, тобто, які перехворіли на короновірус - третина. Це близько 30%, - додала головний лікар.





За інформацією головного лікаря Світлани Каплати, деяких донорів повідомляють, що їх кров будуть обстежувати на наявність антитіл. Через кілька днів після переливання крові, донор може дізнатися особисто в реєстратурі чи перехворів він на коронавірус. Зауважимо, що по телефону у станції ніякої інформації про стан здоров'я кременчужан не надають.









«Якщо донор уже перехворів коронавірусом, його плазму заморожуємо»





Головний лікар КП «Полтавська обласна станція переливання крові» Володимир Рудіков повідомив, що плазму донорів, які перехворіли на коронавірус, заморожують для виготовлення у майбутньому гіперімунного імуноглобуліну.





- Якщо донор уже перехворів коронавірусом, його плазму заморожуємо, і в майбутньому її забиратиме виробник для виготовлення гіперімунного імуноглобуліну, що використовують у лікуванні COVID-19, - цитує Володимира Рудікова пресслужба Полтавської ОДА.





Тест-системи для станцій переливання крові закуплені державним коштом. Методи, які використовують для тестування крові, – ІФА та ІХЛА. Дослідження проводять у лабораторії станції, а результати можна довідатися вже наступного дня після здачі.





За словами лікарів, мета такого тестування – збільшення кількості донорів. Адже цілком безкоштовно людина може дізнатися про наявність чи відсутність одразу 4 інфекцій. По-друге, донорська кров може врятувати життя не лише тим пацієнтам, які потребують переливання крові, а й у майбутньому – хворим із тяжким перебігом COVID-19.





За даними Полтавської ОДА, за місяць тестувань дослідили кров 613 донорів із Полтави, Лубен, Кременчука. 186 із них довідалися, що вже перехворіли COVID-19. Це 30,3% від загальної кількості протестованих в обласній станції переливання крові.