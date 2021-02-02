Чотирьох п'яних водіїв спіймали на вихідних кременчуцькі патрульні

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 198

Один з них пострапив у ДТП

На вихідних 6-7 лютого у Кременчуці затримали чотирьох нетверезих кермувальників. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.







6 лютого на вул. Шевченка близько 1.00 години ночі патрульні зупинили ГАЗель через те, що водій заїхав під знак «В'їзд заборонено». Під час спілкування патрульні побачили у 28-річного керманича ознаки алкогольного сп'яніння.





Того ж дня, близько 20.00 на вул. Київській зупинили ВАЗ 2105. Під час перевірки документів поліцейські з'ясували, що 27-річний керманич позбавлений судом права керування транспортними засобами. До того ж, у нього були ознаки наркотичного сп’яніння.









7 лютого на вул. Молодіжній водій Audi привернув увагу поліції тим, не ввімкнув поворотник. Під час розмови з 39-річним керманичем інспектори помітили в нього ознаки наркотичного сп’яніння.





Усі троє водіїв відмовилися від проходження процедури освідування, але все ж отримали адмінпротоколи за ст. 130 (керування ТЗ у стані сп'яніння).









Також 7 лютого на вул. Вадима Пугачова 63-річний водій Daewoo «наздогнав» причеп автомобіля Chevrolet. Причиною аварії стало те, що винуватець ДТП був нетверезий. Алкотестер Драгер показав результат — 2,4 ‰, що майже у 12 разів перевищує допустиму норму.