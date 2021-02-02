Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 02.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1223879
Кременчук5687
Хворі:
Україна165583
Кременчук183
Одужало:
Україна1035372
Кременчук5345
Померло:
Україна22924
Кременчук159
Надзвичайні новини

У 12 раз перевищував норму: П'яний водій в'їхав в авто з причепом на вулиці Вадима Пугачова

Вчора, 18:01 Переглядів: 1 156

Алкотестер Драгер показав результат — 2,4 ‰, що майже у 12 разів перевищує допустиму норму 

Водій з ознаками алкогольного сп’яніння вчинив ДТП, про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Кременчука. 


Пригода відбулась сьогодні, 7 лютого, на вулиці Вадима Пугачова. Водій Daewoo не врахував дорожньої обстановки, не дотримався безпечної дистанції та здійснив зіткнення з причепом автомобіля Chevrolet.


 


Обидва автомобілі та причеп отримали механічні пошкодження.


Під час встановлення обставин дорожньо-транспортної пригоди патрульні помітили у водія Daewoo ознаки алкогольного сп’яніння. Алкотестер Драгер показав результат — 2,4 ‰, що майже у 12 разів перевищує допустиму норму.


Інспектори склали на керманича адміністративні матеріали: за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) та за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

2
Автор: Альона Душенко
Теги: ДТП
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх