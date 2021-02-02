У 12 раз перевищував норму: П'яний водій в'їхав в авто з причепом на вулиці Вадима Пугачова

Водій з ознаками алкогольного сп’яніння вчинив ДТП, про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Кременчука.
Пригода відбулась сьогодні, 7 лютого, на вулиці Вадима Пугачова. Водій Daewoo не врахував дорожньої обстановки, не дотримався безпечної дистанції та здійснив зіткнення з причепом автомобіля Chevrolet.
Обидва автомобілі та причеп отримали механічні пошкодження.
Під час встановлення обставин дорожньо-транспортної пригоди патрульні помітили у водія Daewoo ознаки алкогольного сп’яніння. Алкотестер Драгер показав результат — 2,4 ‰, що майже у 12 разів перевищує допустиму норму.
Інспектори склали на керманича адміністративні матеріали: за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) та за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.