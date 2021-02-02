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Кременчук, Спорт, Афіша

Футбольний поєдинок «Кремінь» - «Перемога» завтра не відбудеться

Вчора, 18:30 Переглядів: 763

 Погодні умови внесли свої корективи

Завтра, 8 лютого, мав відбутися другий контрольний поєдинок футбольного клубу "Кремінь" з дніпровською "Перемогою". Проте через погодні умови матч попередньо перенесли на 9 лютого. 


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- Перенесли гру із-за погодних умов, адже на завтра прогнозують сніг. Команда Перемога сказала, що не зможе до нас приїхати завтра. Можливо перенесемо гру на 9 лютого, у разі поганих погодних умов зіграємо двосторонню гру. Погода вносить свої корективи, - зауважив старший тренер Кременя Роман Локтіонов. 
Зауважимо, що до півночі Європи в неділю, 7 лютого, добрався холодний атмосферний фронт «Дарсі». Через снігову заметіль у деяких країнах Європи зупинили залізничне сполучення, не працює громадський транспорт.
Через негоду в Німеччині також скасували матчі Бундесліги та Другої Бундесліги, які мали відбутися 7 лютого, додає DW.
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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь Перемога погода
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