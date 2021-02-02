Футбольний поєдинок «Кремінь» - «Перемога» завтра не відбудеться

Завтра, 8 лютого, мав відбутися другий контрольний поєдинок футбольного клубу "Кремінь" з дніпровською "Перемогою". Проте через погодні умови матч попередньо перенесли на 9 лютого.

- Перенесли гру із-за погодних умов, адже на завтра прогнозують сніг. Команда Перемога сказала, що не зможе до нас приїхати завтра. Можливо перенесемо гру на 9 лютого, у разі поганих погодних умов зіграємо двосторонню гру. Погода вносить свої корективи, - зауважив старший тренер Кременя Роман Локтіонов.

Зауважимо, що до півночі Європи в неділю, 7 лютого, добрався холодний атмосферний фронт «Дарсі». Через снігову заметіль у деяких країнах Європи зупинили залізничне сполучення, не працює громадський транспорт.