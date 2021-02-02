Очікують до -20 градусів: Кременчук накриє сніговий циклон

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У понеділок, 8 лютого, та вночі 9 лютого синоптики прогнозують сніг, мокрий сніг, на півдні області місцями з дощем. Подекуди значні опади.





На півночі області очікується значний приріст снігового покриву (на 10-15 см). Місцями можливі пориви вітру 15-20 м/с, повідомили в обласному центрі з гідрометеорології.





За даними ДСНС, в Полтавській області очікують значне зниження температури: вночі до 12-18° морозу, в північних областях подекуди до 20-24°, вдень до 8-13° морозу; у південних областях вночі 5-10 морозу, вдень від 4° морозу до 2° тепла.