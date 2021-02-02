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Після довготривалої хвороби помер комбриг морської піхоти Волошин

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 1 166

 

Його форма зберігається у музеї форми одягу у Кременчуці

Вчора, 6 лютого, після тривалої боротьби з хворобою помер морський офіцер, полковник Володимир Волошин. 


Зауважимо, що у Кременчуці зберігається однострій полковника та президента спілки морських піхотинців України Володимира Волошина. 


Як тризуб поєднувався з радянським серпом на формі українських військових



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Автор: Альона Душенко
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