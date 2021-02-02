37 нових випадків COVID-19 зареєстрували на Полтавщині

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Від початку карантину на Полтавщині діагностували 43 968 випадків захворювання на COVID-19. За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, одужали 40 322 (+2) жителі області, продовжують лікування 2 726 людей, зокрема 81 дитина.





Всього зареєстровано 920 летальних випадків, нових – 3 (Полтава – 3).





За минулу добу зареєстровано нових випадків – 37.

Географія поширення інфекції:

Полтава – 16 973 (+24),

Кременчук – 5 694,

Горішні Плавні – 2 239,

Полтавський район – 1 798 (+1),

Миргород – 1 684,

Лубни – 1 365,

Лохвицький район – 1 131,

Зіньківський район – 1 016,

Карлівський район – 897,

Пирятинський район – 793 (+1),

Котелевський район – 776,

Новосанжарський район – 742 (+1),

Глобинський район – 698,

Кременчуцький район – 683,

Диканський район – 637,

Миргородський район – 613,

Шишацький район – 605,

Хорольський район – 569,

Кобеляцький район – 566,

Гадяч – 522 (+2),

Решетилівський район – 522 (+4),

Машівський район – 459,

Чутівський район – 441,

Семенівський район – 430,

Великобагачанський район – 416,

Козельщинський район – 345,

Гадяцький район – 321 (+3),

Лубенський район – 306,

Гребінківський район – 253,

Оржицький район – 251,

Чорнухинський район – 223 (+1).





3 370 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 7 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 188 дітей та 96 медпрацівників. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.





Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 869 осіб;

летальних випадків – 81;

одужало – 2 297 осіб;

здійснено тестувань за добу – 19 500 (зокрема методом ПЛР – 15 690, методом ІФА – 3 810).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 244 849 осіб;

одужало – 1 073 046 осіб;

летальних випадків – 23 597;

проведено ПЛР-тестувань – 6 391 722.





За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (454), Одеській (212), Львівській (202), Дніпропетровській (198) областях та у м. Київ (197).





Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 197 випадків;

Вінницька область – 184 випадки;

Волинська область – 48 випадків;

Дніпропетровська область – 198 випадків;

Донецька область – 188 випадків;

Житомирська область – 137 випадків;

Закарпатська область – 169 випадків;

Запорізька область – 86 випадків;

Івано-Франківська область – 454 випадки;

Київська область – 176 випадків;

Кіровоградська область – 6 випадків;

Луганська область – 33 випадки;

Львівська область – 202 випадки;

Миколаївська область – 118 випадків;

Одеська область – 212 випадків;

Полтавська область – 37 випадків;

Рівненська область – 73 випадки;

Сумська область – 134 випадки;

Тернопільська область – 117 випадків;

Харківська область – 164 випадки;

Херсонська область – 50 випадків;

Хмельницька область – 97 випадків;

Черкаська область – 20 випадків;

Чернівецька область – 185 випадків;

Чернігівська область – 85 випадків.





Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.