37 нових випадків COVID-19 зареєстрували на Полтавщині

Від початку карантину на Полтавщині діагностували 43 968 випадків захворювання на COVID-19. За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, одужали 40 322 (+2) жителі області, продовжують лікування 2 726 людей, зокрема 81 дитина.
Всього зареєстровано 920 летальних випадків, нових – 3 (Полтава – 3).
За минулу добу зареєстровано нових випадків – 37.
Географія поширення інфекції:
Полтава – 16 973 (+24),
Кременчук – 5 694,
Горішні Плавні – 2 239,
Полтавський район – 1 798 (+1),
Миргород – 1 684,
Лубни – 1 365,
Лохвицький район – 1 131,
Зіньківський район – 1 016,
Карлівський район – 897,
Пирятинський район – 793 (+1),
Котелевський район – 776,
Новосанжарський район – 742 (+1),
Глобинський район – 698,
Кременчуцький район – 683,
Диканський район – 637,
Миргородський район – 613,
Шишацький район – 605,
Хорольський район – 569,
Кобеляцький район – 566,
Гадяч – 522 (+2),
Решетилівський район – 522 (+4),
Машівський район – 459,
Чутівський район – 441,
Семенівський район – 430,
Великобагачанський район – 416,
Козельщинський район – 345,
Гадяцький район – 321 (+3),
Лубенський район – 306,
Гребінківський район – 253,
Оржицький район – 251,
Чорнухинський район – 223 (+1).
3 370 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 7 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 188 дітей та 96 медпрацівників. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
Також за минулу добу:
За весь час пандемії в Україні:
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (454), Одеській (212), Львівській (202), Дніпропетровській (198) областях та у м. Київ (197).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 197 випадків;
Вінницька область – 184 випадки;
Волинська область – 48 випадків;
Дніпропетровська область – 198 випадків;
Донецька область – 188 випадків;
Житомирська область – 137 випадків;
Закарпатська область – 169 випадків;
Запорізька область – 86 випадків;
Івано-Франківська область – 454 випадки;
Київська область – 176 випадків;
Кіровоградська область – 6 випадків;
Луганська область – 33 випадки;
Львівська область – 202 випадки;
Миколаївська область – 118 випадків;
Одеська область – 212 випадків;
Полтавська область – 37 випадків;
Рівненська область – 73 випадки;
Сумська область – 134 випадки;
Тернопільська область – 117 випадків;
Харківська область – 164 випадки;
Херсонська область – 50 випадків;
Хмельницька область – 97 випадків;
Черкаська область – 20 випадків;
Чернівецька область – 185 випадків;
Чернігівська область – 85 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.