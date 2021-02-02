11 кременчужан перемогли у міському етапі Всеукраїнського конкурсу «Знай і люби свій край»

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У виставці-конкурсі декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва взяли участь 44 вихованця з 7 закладів освіти нашого міста, які надали 43 творчі роботи

29 січня у Кременчуці підвели підсумки І (міського) етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край». За інформацією департаменту освіти Кременчука, у виставці-конкурсі взяли участь 44 вихованця з 7 закладів освіти нашого міста, які надали 43 творчі роботи.





За підсумками конкурсу переможцями стали у віковій категорії 8-10 років:

І місце – Артем Воєводенко, вихованець зразкового художнього колективу т/о (гурток) «Художнє ліплення» комунального закладу позашкільної освіти «Кременчуцький міський будинок дитячої та юнацької творчості»;

ІІ місце – Поліна Сергєєва, вихованка гуртка медіа-світ «Сузір’я» Кременчуцької гімназії №1;

ІІІ місце – Дар’я Вушкварок, вихованка гуртка виготовлення сувенірів «Скринька» комунального закладу позашкільної освіти «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання».

У віковій категорії 11-15 років:

І місце – Поліна Кириленко, вихованка зразкового художнього колективу гурток образотворчого мистецтва «Барви» комунального закладу позашкільної освіти «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання»;

ІІ місце – Аріна Качигина, вихованка т/о (гурток) «Майстерня по виготовленню м’якої іграшки» комунального закладу позашкільної освіти «Кременчуцький міський будинок дитячої та юнацької творчості»;

ІІ місце – Маргарита Омельченко, вихованка т/о (гурток) «Художня майстерність» комунального закладу позашкільної освіти «Кременчуцький міський будинок дитячої та юнацької творчості»;

ІІІ місце – Дар’я Заводовська, вихованка гуртка декоративно-ужиткового мистецтва «Дизайн та екологія» комунального закладу позашкільної освіти «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання»;

ІІІ місце – Олег Максименко, вихованець гуртка виготовлення сувенірів Кременчуцького міського центру позашкільної освіти;

ІІІ місце – Ірина Біланенко, Анастасія Кяліна, вихованки гуртка оригамі Кременчуцького міського центру позашкільної освіти.

У віковій категорії 16-18 років: