Боти, тролі та ведмеді: що кременчужанам почитати на вихідних

Джеймс Кервуд «Бродяги Севера» Потоваришувати з ведмедем нелегко, навіть, коли він зовсім маленький. Але для цуценяти Мікі не було вибору. І ось ці два малюка в дикій американській тайзі стали вірними друзями. Тепер ні зла вовчиця, ні сови, ні, навіть, люта вороняча стая – ніхто не міг їх здолати. А, коли прийшли холоди й ведмедик почалапав спати до барлогу, Міккі вирушив на пошуки нових пригод. Та друзі ще обов’язково зустрінуться.