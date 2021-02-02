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Кременчук, Культура, Кременчуг

Боти, тролі та ведмеді: що кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 242

 

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок


 

Джеймс Кервуд «Бродяги Севера»

Потоваришувати з ведмедем нелегко, навіть, коли він зовсім маленький. Але для цуценяти Мікі не було вибору. І ось ці два малюка в дикій американській тайзі стали вірними друзями. Тепер ні зла вовчиця, ні сови, ні, навіть, люта вороняча стая – ніхто не міг їх здолати. А, коли прийшли холоди й ведмедик почалапав спати до барлогу, Міккі вирушив на пошуки нових пригод. Та друзі ще обов’язково зустрінуться.

Туве Янссон «Країна Мумі-тролів»

Одного разу фінська письменниця та художниця Туве Янссон вигадала світ дивовижних маленьких істот, що населяють Долину Мумі-тролів. У цій долині пахне так солодко і смачно – Мумі-мама смажить оладки для свого синочка Мумі-троля і його вірних друзів – адже непосидючим діткам потрібно мати багато сили для усіляких витівок, мандрівок і надзвичайних пригод.

  
 

Макс Кідрук «Бот. Гуаякільський парадокс»

Колишній програміст Тимур, найманець Хедхантер та психіатр Лаура Дюпре вирушають до Еквадору на пошуки психоістоти, яка підпорядковує свідомості мешканців Гуаякіля, спричиняючи напади жорстокості. У місті Тимура переслідують юрми людей з налитими кров’ю очима. Він здогадується, що психоістота шукає його – програміста, щоб зберегти себе, як вид, але не може зрозуміти, як воно заразило таку кількість людей?
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Автор: Руслана Горгола
Теги: книги бібліотека
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