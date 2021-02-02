Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 02.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1223879
Кременчук5687
Хворі:
Україна165583
Кременчук183
Одужало:
Україна1035372
Кременчук5345
Померло:
Україна22924
Кременчук159
Кременчук

УТОС не віддає гуртожиток у комунальну власність Кременчука і виграло у мерії суд за землю

Сьогодні, 08:29 Переглядів: 848

 

Мерія отримала лист від правління «Українського товариства сліпих» з вимогою припинити діяльність робочої групи щодо передачі гуртожитку в комунальну власність

УТОС не планує передавати свій гуртожиток, що розташований у центрі міста (на вул. Майора Борищака, 25), у комунальну власність Кременчука. Виконком Кременчуцької міськради отримав відповідний лист від правління «Українського товариства сліпих», у якому міститься прохання скасувати розпорядження міського голови про робочу групу, створену з метою вивчення доцільності передачі гуртожитку до комунальної власності.


 

Гуртожиток розташований у центрі міста (на вул. Майора Борищака, 25)


Лист розглянула 4 лютого на своєму засіданні депутатська комісія з питань екології, регулювання земельних відносин та архітектури.


«Просимо повністю припинити діяльність цієї робочої групи, сприяти у вирішенні питання щодо прийняття на сесії міської ради позитивного рішення щодо зміни цільового призначення земельної ділянки…» - сказано у цьому зверненні від УТОС.


Товариство сліпих уже вкотре прохає змінити цільове призначення землі, яка нині перебуває у користуванні організації: замість обслуговування будівлі гуртожитку – взяти землю для будівництва багатоквартирного будинку з об’єктами торговельно-розважальної інфраструктури.


УТОС при цьому посилається на рішення Полтавського адміністративного суду від 27.10.20 року.


Голова земельної депутатської комісії Сергій Порчирян зауважив, що робоча група була створена у минулому депутатському скликанні. Деякі члени комісії вже не депутати – тобто робочої групи як такої вже немає.


Депутат Олександр Роженко, який і в минулому скликанні працював у земельній комісії, зауважив, що УТОС вимагає змінити цільове призначення земельної ділянки, не вирішивши при цьому житлову проблему мешканців. І висловився за те, щоб оновити склад робочої групи з тим, щоб вона продовжила працювати до вирішення питання по суті. Тобто до того часу, поки не буде вирішена житлова проблема мешканців.


Комісія проголосувала за цю пропозицію. Сергій Порчирян висловив бажання ввійти до складу робочої групи.


Мерія програла суд за землю товариству сліпих

Другий апеляційний адміністративний суд (Постановою від 27.11.20 р., на яку посилається УТОС), не задовольнив апеляційну скаргу Кременчуцької міськради. І залишив у силі Постанову Полтавського окружного адмінсуду від 22.04.20 р. Таким чином, дане рішення набуло законної сили.

 

Цим рішенням суд за позовною заявою Кременчуцького учбово-виробничого підприємства Українського Товариства сліпих визнав протиправною бездіяльність Кременчуцької міської ради «щодо не прийняття рішення про затвердження проекту землеустрою відведення земельної ділянки та зміни цільового призначення земельної ділянки по вул. Майора Борищака, м. Кременчук».


Суд зобов’язав міську раду скасувати земельне рішення від 3.09.19 р. в частині зняття на доопрацювання питання про зміну цільового призначення земельної ділянки, де розміщена будівля гуртожитку і розглянути це питання повторно на сесії. Депутати двічі відправляли питання про землю сліпих на доопрацювання, і рішення від 3.09.19 р. – вже друге з цього питання.


ТЪ раніше присвятив низку публікацій питанню про ласий шмат «землі сліпих» у центрі міста і про жахливі побутові у

мови чотирьох родин незрячих людей, які й досі мешкають у гуртожитку.


 


Чотири родини, чиє житлове питання не вирішили ні депутати, ні УТОС. Фото з архіву ТЪ


Мешканці гуртожитку для сліпих у Кременчуці бояться виселення


Люди бояться, що взагалі залишаться без житла. Їм потрібна не війна за землю, а повноцінні квартири. Наразі це питання не вирішили ні депутати, ні керівництво УТОС.

Питання про будівництво багатоповерхівки з підземними паркінгами на місці гуртожитку адміністрація УВП УТОС лобіювала ще в 2007 році. Тоді людям запропонували просто виселитися з гуртожитку на період будівництва і пожити у знайомих чи родичів...

Події довкола гуртожитку та землі розвивалися так:

  • УТОС звернулося до міської ради з проханням змінити цільове призначення земельної ділянки: замість експлуатації гуртожитку - для будівництва та експлуатації багатоквартирного будинку.
  • Юрій Гришин запевняв, що інвестор-забудовник, якого знайшов УТОС, купить мешканцям гуртожитку квартири - кожну в еквіваленті суми $15 000, були проєкти договорів із мешканцями.
  • Деякі депутати міськради запідозрили обман мешканців з боку адміністрації підприємства УТОС. При обговоренні питання говорили про недоліки запропонованих договорів.
  • Під час обговорення спливали й інші «підводні камені»: так, депутат Олександр Яцина прямо заявив, що сам зацікавлений у придбанні земельної ділянки під гуртожитком сліпих.
  • Сесія міськради двічі не проголосувала за зміну цільового призначення землі.
  • Депутати доручили своїм колегам,Олександру Роженку та Денису Терещенку, провести перемовини з правлінням УТОС (головним офісом у Києві) щодо передачі гуртожитку в комунальну власність. Мешканцям заявили, що в цьому випадку гарантом придбання для них квартир виступить міська рада.
  • У міськраді (за пропозицією депутата Роженка) обговорювали варіант надання земельної ділянки забудовнику через аукціон.
  • Міський голова видав розпорядження про створення робочої групи, яка вивчить питання можливості передачі гуртожитку до комунальної власності. До робочої групи включили представників депкорпусу, мерії та УТОС. Група збиралася на засідання тричі у 2020 році. І навіть проводила виїзне засідання у гуртожитку. Але від тих засідань житлові проблеми мешканців не вирішилися.
  • Тим часом УТОС виграв суд у мерії з приводу зміни цільового призначення землі для будівництва.

ПО ТЕМІ:

Сліпі вимагають, щоб від їхнього гуртожитку у Кременчуці прибрали купи будівельного сміття

Битва за землю сліпих: мерія отримала заяву про зловживання чотирьох кременчуцьких депутатів

Говорили-балакали: до гуртожитку сліпих у Кременчуці, де люди бояться виселення, навідалися депутати

Мешканці гуртожитку для сліпих у Кременчуці бояться виселення

Дом слепых в Кременчуге: как депутаты проявляли заботу о людях и «жирном» участке под застройку

Депутати не дозволили будувати багатоповерхівку на «землі сліпих» у Кременчуці

На земельній комісії виник скандал довкола гуртожитку УТОС у Кременчуці

2
Автор: Татьяна Донченко
Теги: УТОС земля земельна ділянка суд
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх