УТОС не віддає гуртожиток у комунальну власність Кременчука і виграло у мерії суд за землю

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Мерія отримала лист від правління «Українського товариства сліпих» з вимогою припинити діяльність робочої групи щодо передачі гуртожитку в комунальну власність

УТОС не планує передавати свій гуртожиток, що розташований у центрі міста (на вул. Майора Борищака, 25), у комунальну власність Кременчука. Виконком Кременчуцької міськради отримав відповідний лист від правління «Українського товариства сліпих», у якому міститься прохання скасувати розпорядження міського голови про робочу групу, створену з метою вивчення доцільності передачі гуртожитку до комунальної власності.





Гуртожиток розташований у центрі міста (на вул. Майора Борищака, 25)





Лист розглянула 4 лютого на своєму засіданні депутатська комісія з питань екології, регулювання земельних відносин та архітектури.





«Просимо повністю припинити діяльність цієї робочої групи, сприяти у вирішенні питання щодо прийняття на сесії міської ради позитивного рішення щодо зміни цільового призначення земельної ділянки…» - сказано у цьому зверненні від УТОС.





Товариство сліпих уже вкотре прохає змінити цільове призначення землі, яка нині перебуває у користуванні організації: замість обслуговування будівлі гуртожитку – взяти землю для будівництва багатоквартирного будинку з об’єктами торговельно-розважальної інфраструктури.





УТОС при цьому посилається на рішення Полтавського адміністративного суду від 27.10.20 року.





Голова земельної депутатської комісії Сергій Порчирян зауважив, що робоча група була створена у минулому депутатському скликанні. Деякі члени комісії вже не депутати – тобто робочої групи як такої вже немає.





Депутат Олександр Роженко, який і в минулому скликанні працював у земельній комісії, зауважив, що УТОС вимагає змінити цільове призначення земельної ділянки, не вирішивши при цьому житлову проблему мешканців. І висловився за те, щоб оновити склад робочої групи з тим, щоб вона продовжила працювати до вирішення питання по суті. Тобто до того часу, поки не буде вирішена житлова проблема мешканців.





Комісія проголосувала за цю пропозицію. Сергій Порчирян висловив бажання ввійти до складу робочої групи.





Мерія програла суд за землю товариству сліпих

Другий апеляційний адміністративний суд (Постановою від 27.11.20 р., на яку посилається УТОС), не задовольнив апеляційну скаргу Кременчуцької міськради. І залишив у силі Постанову Полтавського окружного адмінсуду від 22.04.20 р. Таким чином, дане рішення набуло законної сили.

Цим рішенням суд за позовною заявою Кременчуцького учбово-виробничого підприємства Українського Товариства сліпих визнав протиправною бездіяльність Кременчуцької міської ради «щодо не прийняття рішення про затвердження проекту землеустрою відведення земельної ділянки та зміни цільового призначення земельної ділянки по вул. Майора Борищака, м. Кременчук».





Суд зобов’язав міську раду скасувати земельне рішення від 3.09.19 р. в частині зняття на доопрацювання питання про зміну цільового призначення земельної ділянки, де розміщена будівля гуртожитку і розглянути це питання повторно на сесії. Депутати двічі відправляли питання про землю сліпих на доопрацювання, і рішення від 3.09.19 р. – вже друге з цього питання.





ТЪ раніше присвятив низку публікацій питанню про ласий шмат «землі сліпих» у центрі міста і про жахливі побутові у

мови чотирьох родин незрячих людей, які й досі мешкають у гуртожитку.









Чотири родини, чиє житлове питання не вирішили ні депутати, ні УТОС. Фото з архіву ТЪ









Люди бояться, що взагалі залишаться без житла. Їм потрібна не війна за землю, а повноцінні квартири. Наразі це питання не вирішили ні депутати, ні керівництво УТОС.

Питання про будівництво багатоповерхівки з підземними паркінгами на місці гуртожитку адміністрація УВП УТОС лобіювала ще в 2007 році. Тоді людям запропонували просто виселитися з гуртожитку на період будівництва і пожити у знайомих чи родичів...