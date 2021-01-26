У команду сильних та мужніх футболістів шукають військових

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 248

Футбольна команда «Кремінь-АТО» шукає футболістів, які пройшли горнило російсько-української війни. У команду потрібні спортивні хлопці з посвідченням УБД.





- Оголошуємо набір футболістів для проведення чергового сезону регулярного чемпіонату України з футболу серед команд Ліги учасників АТО на «Кубок Героїв АТО» VII сезону. Організатором турніру виступає громадське об'єднання учасників АТО «Українці Разом!», який входить до складу змагань за підтримки Української асоціації футболу, - йдеться у повідомленні.





Команда запрошує до співпраці, військових, родини АТОвців, волонтерів та підприємців до команди «Кремінь-АТО» в якості футболіста/футбольного вболівальника/спонсора.





«Кремінь-АТО» сподівається на співпрацю та підтримку в регулярному чемпіонаті України з футболу серед команд «Ліги учасників АТО» на Кубок Героїв АТО, адже футбол відіграє важливу роль у відновленні морально-психологічного стану учасників бойових дій та їх соціальної адаптації після повернення із зони бойових дій.





Якщо бажаєш долучитися - контактний номер 067-608-89-47 (директор ГО ФК «Кремінь-АТО» Юрій Шабельник).