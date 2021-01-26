У команду сильних та мужніх футболістів шукають військових

Футбольна команда «Кремінь-АТО» шукає футболістів, які пройшли горнило російсько-української війни. У команду потрібні спортивні хлопці з посвідченням УБД.
Команда запрошує до співпраці, військових, родини АТОвців, волонтерів та підприємців до команди «Кремінь-АТО» в якості футболіста/футбольного вболівальника/спонсора.
«Кремінь-АТО» сподівається на співпрацю та підтримку в регулярному чемпіонаті України з футболу серед команд «Ліги учасників АТО» на Кубок Героїв АТО, адже футбол відіграє важливу роль у відновленні морально-психологічного стану учасників бойових дій та їх соціальної адаптації після повернення із зони бойових дій.