Дзюдоїсти Каланіна та Марандян проводять тренувальний збір в Туреччині

Збірна України з дзюдо у складі 10 чоловіків і двох жінок проводить навчально-тренувальний збір в Кемері, Туреччина. Серед спортсменів двоє кременчужан: Єлизавета Каланіна та Каро Марандян, а також тренер Василь Волошин.
Команда розташувалася в комфортному готелі на березі Середземного моря, з усіма необхідними умовами для тренувань. Разом з українськими дзюдоїстами підготовку проводять понад 100 спортсменів з інших країн, а саме: Туреччини, Узбекистану, Азербайджану, Греції, Бельгії, Італії, Болгарії, Молдови, Єгипту, ОАЕ, Естонії.
Склад збірної України на тренувальний збір в Кемері:
Команда сконцентрована на підготовці до турніру Grand Slam, який відбудеться в Тель-Авіві з 18 до 20 лютого. Участь в ньому планують взяти всі основні українські дзюдоїсти, за виключенням Єлизавети Каланіної і Якова Хаммо, які мають незначні травми.