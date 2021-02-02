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Дзюдоїсти Каланіна та Марандян проводять тренувальний збір в Туреччині

Сьогодні, 10:45 Переглядів: 271

  

Також зі спортсменами на зборах тренер Василь Волошин 

Збірна України з дзюдо у складі 10 чоловіків і двох жінок проводить навчально-тренувальний збір в Кемері, Туреччина. Серед спортсменів двоє кременчужан: Єлизавета Каланіна та Каро Марандян, а також тренер Василь Волошин. 

 

Команда розташувалася в комфортному готелі на березі Середземного моря, з усіма необхідними умовами для тренувань. Разом з українськими дзюдоїстами підготовку проводять понад 100 спортсменів з інших країн, а саме: Туреччини, Узбекистану, Азербайджану, Греції, Бельгії, Італії, Болгарії, Молдови, Єгипту, ОАЕ, Естонії.

 

Склад збірної України на тренувальний збір в Кемері:

  • Жінки: Анастасія Турчин, Єлизавета Каланіна.
  • Чоловіки: Георгій Зантарая, Богдан Ядов, Каро Марандян, Олександр Кошляк, Артем Хомула, Артем Бубир, Кеджау Ньябалі, Антон Савицький, Євгеній Балєвський, Яків Хаммо.
  • Тренери: Віталій Дуброва, Артем Блошенко, Василь Волошин.


 


Команда сконцентрована на підготовці до турніру Grand Slam, який відбудеться в Тель-Авіві з 18 до 20 лютого. Участь в ньому планують взяти всі основні українські дзюдоїсти, за виключенням Єлизавети Каланіної і Якова Хаммо, які мають незначні травми.


 

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Федерація дзюдо України
Теги: дзюдо Каланіна Каро Марандян
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