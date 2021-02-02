На Полтавщині оштрафували посередника МСЕК, який за 1200 $ оформлював інвалідність

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У Полтаві Київський райсуд виніс вирок Роману Біріну, який зіграв посередника у справі пришвидшення оформлення інвалідності і взяв за послуги 32 тис. грн. 2 лютого суддя Юрій Куліш призначив йому 34 тис. грн штрафу. Про це «Полтавщині» стало відомо з реєстру судових рішень та офіційного сайту суду.





Розслідували хабарництво, а засудили за шахрайство



Згідно з матеріалами справи, у вересні 2019 року Роман Бірін запропонував полтавцю допомогу у питанні оформлення інвалідності. Як повідомляла у прес-релізах СБУ, чоловік втратив працездатність і почав готувати документи до медико-соціальної експертної комісії області. Бірін сказав йому, що за $1200 допоможе пришвидшити процес і гарантовано отримати позитивний результат, а без цих коштів процедура одержання групи інвалідності «займе тривалий час».





Полтавець погодився і 31 січня 2020 року передав Роману Біріну першу частину суми — 10 тис. грн, тобто $400. У матеріалах справи вказано, що злочинець розпорядився цими грошима на власний розсуд.





Другу частину хабара Роман Бірін отримав 21 липня 2020 року у салоні свого Chrysler Cherokee, біля будинку на вул. Пушкіна, 88. Полтавець передав йому 22 тис. грн. Одразу після цього Біріна затримали.





Йому повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 ККУ (Пособництво одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, за попередньою змовою групою осіб). Його взяли під варту із правом внесення 168 тис. грн застави. Кошти за нього сплатили, тому на час розслідування чоловік не перебував у СІЗО.





У перших ухвалах по цьому провадженню містилося формулювання, що службові особи Кременчуцької міжрайонної медико-соціальної експертної комісії № 1 загального профілю Південного госпітального округу вступили в злочинну змову Романом Біріним, щоби отримувати неправомірну вигоду за надання актів огляду МСЕК для отримання груп інвалідності.





Втім, коли справа дійшла до суду, з матеріалів прибрали це формулювання, а провадження перекваліфікували на ч. 1 ст. 190 ККУ (Шахрайство). Підставою стало те, що Бірін не передав хабар або його частину лікарям МСЕКу. До того ж, потерпілий врешті отримав 2-гу групу інвалідності. Тобто його питання вирішилося б і без «допомоги» зі сторони.





На засіданнях Роман Бірін визнав провину у шахрайстві, розкаявся і просив його суворо не карати. Юрій Куліш дослухався до побажань і призначив чоловіку покарання у вигляді 34 тис. грн. Також він зняв арешт з автомобілів, зброї, телефону, грошей та документів, які знайшли у Біріна під час обшуку. Серед паперів були і довідки, необхідні для оформлення інвалідності — з печатками та підписами медиків.





Хто такий Роман Бірін



З відкритих джерел відомо, що до 2014 року Роман Бірін займався торгівлею з лотків на ринках, як ФОП. До 2017-го його дружина обіймала посаду провідного спеціаліста відділу з питань призначення та перерахунку пенсій Київського району Полтави. Судячи з її декларації, на той час чоловік володів двома автомобілями: Rover 75, 2003 року випуску та Chrysler Cherokee, 2001 року випуску.





Судячи з матеріалів реєстру судових рішень, восени 2016 року Роман Бірін був оштрафований за порушення правил зберігання вогнепальної та холодної зброї. Чоловік ненадійно зберігав мисливські рушниці Сайга 410К і ТОЗ-63, а також мисливський ніж.





Світлини з цією зброєю містяться на сторінці Романа Біріна ВКонтакті. Судячи з профілю, чоловік дійсно має автомобіль Chrysler Cherokee і це не перша модель цією марки серед його машин. Фото однієї з них зроблена якраз біля будинку на вул. Пушкіна, 88 — де був затриманий Бірін. До того ж, судячи з матеріалів справи шахрайства, Бірін займається тим, що «переганяє» автомобілі — купує їх за кордоном і перепродає в Україні.





Загалом же, судячи з різних сторінок чоловіка у соцмережах та його дописів, Роман Бірін активно публічно підтримує партію «Європейська Солідарність» та її лідера Петра Порошенка.





Як з’ясували журналісти «Суспільного», Роман Бірін товаришує із Русланом Серажимом — уже колишнім керівником тієї самої Кременчуцької МСЕК № 1. У 2016 році Серажим був затриманий на хабарі, а за 1,5 роки — засуджений за це до 25 тис. грн штрафу. Втім, він продовжив працювати у МСЕКу і, станом на осінь минулого року, керував обласною неврологічною МСЕК у Полтаві та пересувався на Lexus GX 460.

Коментуючи один із дописів на своїй сторінці у фейсбуці, Роман Бірін написав, що саме його автомобілем у 2016 році користувався Руслан Серажим і саме звідти правоохоронці вилучили 15 тис. грн хабара.





«Йому підкинули бабло, причому в мій джип, який я йому дав тоді покататися. Його затримали, загрожувало хлопцю реальних 8-12 років по цій статті. Я втрутився, і друг відбувся штрафом. Так інколи буває», — написав Роман Бірін.





Залишається лише здогадуватися, що саме мав на увазі Бірін, коли говорив про «втручання». Також можна зробити висновок, що він давно вже має впливові знайомства у МСЕК і, вірогідно, ця справа посередництва у нього не перша.