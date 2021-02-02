Сьогодні в «Укравтодорі» підпишуть угоду на будівництво нового мосту через Дніпро у Кременчуці

Сьогодні, 08:08 Переглядів: 848

У понеділок, 8 лютого о 12:00, в «Укравтодорі» відбудеться підписання договору із компанією-переможцем тендеру на будівництво Кременчуцького мосту. Про це повідомила Служба автомобільних доріг у Полтавській області, яка проводила тендер.

Нагадаємо, переможцем тендеру визнано турецьку компанію DOĞUŞ İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.(«Догуш Іншаат Ве Тіджарет Анoнім Шіркеті»). Остаточна вартість будівництва – 11,3 млрд грн.

У Службі автомобільних доріг Полтавської області нагадали про умови будівництва. Турецький підрядник реалізовуватиме проєкт за системою design-build: він і проєктуватиме конструкцію, і будуватиме її.

«Новий міст стане довгоочікуваною альтернативою Крюківському мосту, який звели ще у 1872 році, і який давно не відповідає потребам головного промислового вузла Полтавської області. Ця переправа сьогодні перебуває в аварійному стані. Подальше руйнування Крюківського мосту загрожує транспортним колапсом Центральній Україні, адже через нього проходять дві дороги державного значення: М-22 Полтава – Олександрія та Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя та залізнична гілка», - сказано у повідомленні Служби.

Зазначимо, що власник Крюківського мосту – «Укрзалізниця» не визнала міст аварійним, і (посилаючись на власні акти обтежень) запевняє, що він придатний до експлуатації.

Яким буде новий міст?

Загальна довжина його становитиме понад 3 км. Згідно з ТЕО, новий міст буде вантовим і матиме 4 смуги руху, по дві в кожному напрямку. На правому березі Дніпра він сполучатиметься з дорогою Н-08, на лівому — з нинішньою вуличною мережею Кременчука. У цих точках передбачено будівництво транспортних розв’язок на різних рівнях.

Про те, коли стартує будівництво Кременчуцького мосту та скільки знадобиться часу на те, щоб ним зміг поїхати транспорт, організатори пообіцяли повідомити на заході.

Зауважимо, що до цього часу немає повної інформації, як фінансуватиметься будівництво об’єкту. Адже цей проєкт не закладений у Держбюджет-2021.