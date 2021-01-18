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Топ новина, Кременчук, Будівництво нового мосту в Кременчуці

Переможцем тендеру на будівництво мосту у Кременчуці визнали турецьку «Догуш», ціна питання – 11,3 млрд грн

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 1 190 Коментарів: 4

 

Служба автомобільних доріг Полтавської області визнала переможцем тендеру турецьку компанію «Догуш Іншаат Ве Тіджарет Анoнім Шіркеті»

Переможцем коштовного тендеру на будівництво нового мосту через Дніпро у Кременчуці став турецький концерн DOĞUŞ İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.(«Догуш Іншаат Ве Тіджарет Анoнім Шіркеті»). 21 січня Служба автомобільних доріг Полтавської області (замовник) за результатами відкритих торгів, які відбулися напередодні (20 січня) визнала компанію «Догуш» переможцем та опублікувала в системі Prozorro повідомлення про намір укласти з нею договір.


Відомо, що турецький консорціум «Догуш Іншаат Ве Тіджарет Анoнім Шіркеті» будував термінал D аеропорту Бориспіль.

Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», замовник укладає договір з переможцем тендеру не пізніше, ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти таку угоду. У випадку обгрунтованої необхідності цей термін може бути продовжений до 60 днів. При цьому договір не може бути укладений раніше, ніж через 10 днів після публікації повідомлення про намір (10-денний термін дається на оскарження рішень замовника).


Нагадаємо, остаточна цінова пропозиція  DOĞUŞ İNŞAAT VE TİCARET A.Ş складає 11 млрд 248,8 млн грн. Це майже на 1,27 млрд нижче від очікуваної вартості і на 652 млн грн менше, ніж у єдиного конкурента на цьому тендері – іншої турецької компанії ONUR TAAHHUT TASIMACILIK İNSAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM SİRKET («Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Шіркеті»).


Відповідно до умов проєкту договору, побудувати міст переможець має до 31 грудня 2024 року. 70% вартості – післяплата. Розмір авансу підряднику складає 30% від вартості будівництва – тобто у даному випадку 3,37 млрд грн. Аванс, відповідно до умов, має бути внесений у період 90 днів (трьохмісячний термін) з дати укладання угоди.


І тут найбільш цікава історія, бо й до цього часу немає ясності, звідки візьмуться гроші на багатомільярдне будівництво. Джерело фінансування закупівлі визначено так: «За рахунок коштів з державного бюджету, кредитних коштів та інших джерел фінансування». Проте, як ми уже писали, у Державному бюджеті на 2021 рік не передбачені гроші на будівництво мосту у Кременчуці.


Характеристики мосту: що передбачає документація

  • Повна назва об’єкта – «Будівництво автомобільної дороги загального користування державного значення Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя (через м. Кременчук)-Маріуполь на ділянці обходу м. Кременчук з мостовим переходом через р. Дніпро в м. Кременчук, Полтавська область». Тобто йдеться не лише про міст, але й частину дороги.
  • Протяжність об’єкта (довжина траси) – 3 км 488 м
  • Орієнтовна протяжність мостового переходу через р. Дніпро – 1968,77 м, в т. ч. руслова частина – 720 м та естакадні переходи – 0,98 км (уточнюються проектною документацією).
  • Проєктування, за умовами тендера, покладене на підрядника (проте детально прописана відомість обсягів робіт).

Новий міст має поєднати дві траси Н-08 та М-22.

Нагадаємо, політики «будують» міст у Кременчуці вже 32 роки. Про історію всіх мостобудівних обіцянок читайте тут (матеріали, починаючи з 2006 року).


Сюжет: Будівництво нового мосту у Кременчуці

2
Автор: Татьяна Донченко
Теги: будівництво новий міст тендер переможець Догуш

Коментарі: 4

4
jak_forest:
Сьогодні, 10:16

"Дайте ему еще 100 дней" :D


2 3
39
xikilla:
Сьогодні, 11:09

Санту Барбару теперь турки снимают smile


4 1
26
BS:
Сьогодні, 11:10

Не маю ніяких ілюзій щодо нового мосту. Але поки що це єдина влада, яка так далеко зайшла в питанні будівництва мосту. І після проведення тендеру, думаю, шанси на реальне будівництво складають 10%. Порівняно з колишніми 0%, це вже досягнення. Ну, чекатимем чи заплатять підряднику передплату... Маю надію, що Телеграф нам повідомить про її сплату чи несплату. 


12 5
265
JJAbrams:
Сьогодні, 13:38

Цитата: BS

Не маю ніяких ілюзій щодо нового мосту. Але поки що це єдина влада, яка так далеко зайшла в питанні будівництва мосту. І після проведення тендеру, думаю, шанси на реальне будівництво складають 10%. Порівняно з колишніми 0%, це вже досягнення. Ну, чекатимем чи заплатять підряднику передплату... Маю надію, що Телеграф нам повідомить про її сплату чи несплату. 

Соглашусь, я не фанат нынешней власти, как и всех предыдущих, но эти хоть куда то продвинулись, а остальные могли только пи*ть. На днях довелось проехаться по области, несколько лет не выезжал с города на машине, а вы знаете, дороги то неплохие местами сделали.


1 0

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