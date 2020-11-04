За три роки новий міст з’єднає береги Кременчука, що дозволить розвантажити аварійний Крюківський міст, повідомляє пресслужба Укравтодору.
Новий міст буде вантовим за схемою 180+360+180. Запланована протяжність (разом з підходами) — 1,7 км. Відповідно до схеми майбутнього мосту, заїзди будуть організовані наступним чином:
Лівий берег: на півдні, де у місто заходить траса Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь, заїзд на споруду організують з боку Великої набережної.
Північний заїзд на міст організовують з вулиці Флотської.
Правий берег: Південний заїзд на міст організують з набережної Лейтенанта Дніпрова – це траса Н-08, яка далі прямує вздовж Дніпра до однойменного обласного центра.
На півночі заїзд на міст буде організований з Літературного провулку.
Проєктом передбачається локалізація виробництва — 95% усіх матеріалів вітчизняного виробництва. Кременчук – найбільший промисловий вузол в області – у місті працює сотня масштабних підприємств. Через нього проходять дві важливі артерії – Н-08 Бориспіль — Дніпро — Запоріжжя та М-22 Полтава — Олександрія.
Річка ділить місто навпіл, що додає неабияких незручностей мешканцям. Приміром, щоранку на роботу з одного берега на інший їде до 50 тисяч людей, п'ята частина населення міста. Єдиний Крюківський міст відкрили ще у 1872 році. Останній капремонт мосту відбувся більше ніж 30 років тому, але нині при транспортній навантаженості його капітальна реконструкція неможлива. Щоб об'їхати міст, потрібно зробити крюк у 50 км, через Світловодськ. Якщо говорити про мости такого класу та навантаження – то найближчі у Дніпрі та Києві.