Новий міст у Кременчуці поєдна дві траси Н-08 та М-22 (схема)

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 38

За три роки новий міст з’єднає береги Кременчука, що дозволить розвантажити аварійний Крюківський міст, повідомляє пресслужба Укравтодору.



Новий міст буде вантовим за схемою 180+360+180. Запланована протяжність (разом з підходами) — 1,7 км. Відповідно до схеми майбутнього мосту, заїзди будуть організовані наступним чином:





Лівий берег: на півдні, де у місто заходить траса Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь, заїзд на споруду організують з боку Великої набережної.

Північний заїзд на міст організовують з вулиці Флотської.

Правий берег: Південний заїзд на міст організують з набережної Лейтенанта Дніпрова – це траса Н-08, яка далі прямує вздовж Дніпра до однойменного обласного центра.

На півночі заїзд на міст буде організований з Літературного провулку.



Проєктом передбачається локалізація виробництва — 95% усіх матеріалів вітчизняного виробництва. Кременчук – найбільший промисловий вузол в області – у місті працює сотня масштабних підприємств. Через нього проходять дві важливі артерії – Н-08 Бориспіль — Дніпро — Запоріжжя та М-22 Полтава — Олександрія.



Річка ділить місто навпіл, що додає неабияких незручностей мешканцям. Приміром, щоранку на роботу з одного берега на інший їде до 50 тисяч людей, п'ята частина населення міста. Єдиний Крюківський міст відкрили ще у 1872 році. Останній капремонт мосту відбувся більше ніж 30 років тому, але нині при транспортній навантаженості його капітальна реконструкція неможлива. Щоб об'їхати міст, потрібно зробити крюк у 50 км, через Світловодськ. Якщо говорити про мости такого класу та навантаження – то найближчі у Дніпрі та Києві.





«Без будівництва нового мосту ми наражаємо не лише місто Кременчук, але й увесь центральний регіон України на транспортний колапс. Промислова агломерація Кременчука налічує близько півмільйона осіб — і саме від якості внутрішнього транспортного сполучення залежить інтенсивність розвитку регіону. Тому плануємо закінчити будівництво мосту якомога швидше — термін реалізації проєкту 3 роки. Цей сучасний проєкт, із залученням найкращих світових практик і якісних українських матеріалів стане знаковим об’єктом Великого будівництва 2021-2022 років», — заявив Олександр Кубраков, голова Укравтодору.