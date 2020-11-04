Останні тролейбуси прибули до Кременчука з Білорусі

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Контракт на постачання електротранспорту на автономному ходу 20 км із білоруським виробництвом закрито

Останні тролейбуси прибули з Білорусі до Кременчуцького тролейбусного управління. За інформацією пресслужби мерії, контракт на постачання електротранспорту на автономному ходу 20 км із білоруським виробництвом закрито.





Наразі ці транспортні засоби проходять технічне налаштування та обкатку. Вже за короткий проміжок часу ними підсилять транспортні маршрути міста з найбільшим навантаженням.





У Кременчуці повністю оновили тролейбусний парк. Проєкт із оновлення транспортної галузі міста вдалося реалізувати завдяки співпраці з європейськими партнерами.