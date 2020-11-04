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Останні тролейбуси прибули до Кременчука з Білорусі

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 791

Контракт на постачання електротранспорту на автономному ходу 20 км із білоруським виробництвом закрито

 

Останні тролейбуси прибули з Білорусі до Кременчуцького тролейбусного управління. За інформацією пресслужби мерії, контракт на постачання електротранспорту на автономному ходу 20 км із білоруським виробництвом закрито.


Наразі ці транспортні засоби проходять технічне налаштування та обкатку. Вже за короткий проміжок часу ними підсилять транспортні маршрути міста з найбільшим навантаженням.  


У Кременчуці повністю оновили тролейбусний парк. Проєкт із оновлення транспортної галузі міста вдалося реалізувати завдяки співпраці з європейськими партнерами.

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Пресслужба мерії Кременчука
Теги: тролейбус
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