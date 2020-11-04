У Кременчуці шукають 18-річну Кароліну Міщенко (знайшли)

Сьогодні, 14:48 Переглядів: 1 989

Дівчину бачили сьогодні у під'їзді у Крюківському районі

У Кременчуці шукають 18-річну Кароліну Міщенко. За інформацією Кременчуцького відділу поліції, з заявою про зникнення дівчини сьогодні звернулися її батьки. Кароліна може перебувати в Крюківському районі в під’їздах будинків, або гуляти вулицями міста.





Одягнена: чорне пальто з рожевим пухом, сірі штани, коричневі черевики, рожевий рюкзак.





Якщо Вам відоме місце перебування дівчини – повідомте за телефоном 0997933504, або 0972690614, або 102.





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Дівчину знайшли і передали батькам, з нею все добре.