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У Кременчуці шукають 18-річну Кароліну Міщенко (знайшли)

Сьогодні, 14:48 Переглядів: 1 989

 

Дівчину бачили сьогодні у під'їзді у Крюківському районі

У Кременчуці шукають 18-річну Кароліну Міщенко. За інформацією Кременчуцького відділу поліції, з заявою про зникнення дівчини сьогодні звернулися її батьки. Кароліна може перебувати в Крюківському районі в під’їздах будинків, або гуляти вулицями міста. 


Одягнена: чорне пальто з рожевим пухом, сірі штани, коричневі черевики, рожевий рюкзак.


Якщо Вам відоме місце перебування дівчини – повідомте за телефоном 0997933504, або 0972690614, або 102.


Доповнено

Дівчину знайшли і передали батькам, з нею все добре.

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Кременчуцький відділ поліції
Теги: розшук
компанія «Інтера Люкс»
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