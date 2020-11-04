Уряд виділив 100 млн грн на зйомки патріотичних серіалів

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 385 Коментарів: 2

Уряд дозволив використовувати бюджетні кошти з Фонду боротьби з COVID-19, аби покривати витрати на реалізацію окремих періодів виробництва телевізійних серіалів патріотичного спрямування. Як повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики, це регламентується постановою, яку ухвалив Кабмін 28 жовтня.





Це дасть можливість ефективніше використати 100 млн грн, виділених в рамках 1 млрд грн інституційної підтримки сфери культури, на створення цього суспільно значущого аудіовізуального контенту та підтримку кіногалузі в умовах коронакризи. Тобто мова не йде про нові чи додаткові кошти, - йдеться у повідомленні.





Кошти, згідно з постановою Кабміну від 8 липня 2020 року №592, мають бути використані до кінця поточного року. Тому передбачили можливість їх використання не тільки для покриття витрат на виробництво усього телевізійного серіалу, а й для того, щоб підтримати реалізацію окремих періодів (етапів).





Відтак Міністерство культури та інформаційної політики оголосило, що приймає документи для проведення конкурсу проєктів телевізійних серіалів патріотичного спрямування. Заявки приймаються до 11 листопада, подробиці ТУТ.





- Потрібно продовжувати розвивати український телевізійний продукт, залучаючи до цього талановитих митців. З українськими акторами та про українські наративи. Тримаємо це у фокусі, бо популяризація ринку вітчизняного контенту особливо важлива для безпеки в інформаційному просторі, - зазначив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.





В липні 2020 року уряд виділив 1 млрд грн на підтримку креативних індустрій – це кошти на інституційну підтримку сфери культури, що постраждала в часи коронавірусної кризи. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомляв на власній сторінці у Фейсбуці, на що саме піде 1 млрд грн додаткового фінансування культурної галузі.