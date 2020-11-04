Уряд виділив 100 млн грн на зйомки патріотичних серіалів

Уряд дозволив використовувати бюджетні кошти з Фонду боротьби з COVID-19, аби покривати витрати на реалізацію окремих періодів виробництва телевізійних серіалів патріотичного спрямування. Як повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики, це регламентується постановою, яку ухвалив Кабмін 28 жовтня.
Кошти, згідно з постановою Кабміну від 8 липня 2020 року №592, мають бути використані до кінця поточного року. Тому передбачили можливість їх використання не тільки для покриття витрат на виробництво усього телевізійного серіалу, а й для того, щоб підтримати реалізацію окремих періодів (етапів).
Відтак Міністерство культури та інформаційної політики оголосило, що приймає документи для проведення конкурсу проєктів телевізійних серіалів патріотичного спрямування. Заявки приймаються до 11 листопада, подробиці ТУТ.
В липні 2020 року уряд виділив 1 млрд грн на підтримку креативних індустрій – це кошти на інституційну підтримку сфери культури, що постраждала в часи коронавірусної кризи. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомляв на власній сторінці у Фейсбуці, на що саме піде 1 млрд грн додаткового фінансування культурної галузі.