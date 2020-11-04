Усі райони та міста Полтавщини опинились у червоній зоні. Кременчук також

Усі райони та міста Полтавщини опинились у червоній зоні. Щойно таке рішення ухвалила Державна комісія з питань ТЕБ і НС.
Наразі людей, які ще лікуються від коронавірусу, на Полтавщині майже 6 тисяч, повідомив голова Полтавької ОДА Олег Синєгубов. Тенденції невтішні: захворюваність в області стрімко зростає, тому ситуація змушує посилювати карантин.
З 00.00 9 листопада, згідно з інфографікою, у Кременчуці мають заборонити:
Але остаточні заборони має прийняти місцева влада, тож обмеження в результаті можуть бути не такими жорсткими.