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Топ новина, Кременчук

Усі райони та міста Полтавщини опинились у червоній зоні. Кременчук також

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 89 Коментарів: 1

  

З понеділка карантин для кременчужан стане жорсткішим

Усі райони та міста Полтавщини опинились у червоній зоні. Щойно таке рішення ухвалила Державна комісія з питань ТЕБ і НС.


Наразі людей, які ще лікуються від коронавірусу, на Полтавщині майже 6 тисяч, повідомив голова Полтавької ОДА Олег Синєгубов. Тенденції невтішні: захворюваність в області стрімко зростає, тому ситуація змушує посилювати карантин. 


 


З 00.00 9 листопада, згідно з інфографікою, у Кременчуці мають заборонити:

  • роботу громадського транспорту
  • відвідування закладів освіти
  • діяльність ТРЦ, кафе, барів, ресторанів, спортзалів
  • перетинати межі районів можна лише на власному авто
  • посадку в міжобласний транспорт, висадку дозволено.

Але остаточні заборони має прийняти місцева влада, тож обмеження в результаті можуть бути не такими жорсткими.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: карантинна зона коронавірус карантин
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

175
IIoJIKuJIo:
Сьогодні, 14:07

Ожидаемо.


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