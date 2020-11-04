Кременчужан без масок штрафуватимуть на місці: Рада підтримала законопроєкт

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 611 Коментарів: 3

Українців будуть штрафувати на місці за неносіння масок у громадських будівлях та транспорті. На засіданні Верховної Ради 6 листопада нардепи прийняли за основу і в цілому проєкт закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) №3891.





Проголосували за запровадження адміністративної відповідальності за відсутність масок 262 народних депутати. Штраф становитиме від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 — 225 грн).



Штраф на українців можуть накласти навіть якщо маска чи респіратор не закривають ніс та рот належним чином.