Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 04.11.2020 23:00
Підтверджені:
Україна420617
Кременчук1579
Хворі:
Україна236482
Кременчук904
Одужало:
Україна176404
Кременчук665
Померло:
Україна7731
Кременчук40
Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

Кременчужан без масок штрафуватимуть на місці: Рада підтримала законопроєкт

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 611 Коментарів: 3

 

За рішення проголосували 262 народних депутати

Українців будуть штрафувати на місці за неносіння масок у громадських будівлях та транспорті. На засіданні Верховної Ради 6 листопада нардепи прийняли за основу і в цілому проєкт закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) №3891.


Проголосували за запровадження адміністративної відповідальності за відсутність масок 262 народних депутати. Штраф становитиме від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 — 225 грн).

 
Штраф на українців можуть накласти навіть якщо маска чи респіратор не закривають ніс та рот належним чином.

0
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: molbuk.ua
Теги: маска штраф карантин закон Верховная Рада
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 3

580
evil:
Сьогодні, 14:01

Развели как лошар. Ваш Квартальный придурок финтами с КС снял криминальную ответственность со всех казнокрадов, а штрафы теперь навешивать будут на холопов.

 

Зе, твое квартальное кодло ворует миллионами! Та п0фиг, смотри, чувак без маски...лови его!


1 1
175
IIoJIKuJIo:
Сьогодні, 14:02

Надеюсь оленей с открытыми носами будут приравнивать к "без маски"


0 1
2 284
zzzzzz:
Сьогодні, 14:07

А маски будут выдавать на день штук по 5?


0 0

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх