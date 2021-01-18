Кременчужанин наздогнав п'яного водія, який стукнув його машину та намагався втекти

Сьогодні, 09:42 Переглядів: 1 583 Коментарів: 2

Кременчужанин наздогнав п'яного водія, який стукнув його машину та намагався втекти. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, це сталося 21 січня на проспекті Лесі Українки на парковці біля супермаркету.





Водій «Таврії» виїжджав заднім ходом та зачепив припаркований Chevrolet. Порушник намагався втекти, але власник постраждалої автівки його наздогнав. Звертаючись до поліції, чоловік повідомив, що водій ЗАЗу знаходиться у стані алкогольного сп'яніння.





Правоохоронці, які прибули на виклик, запропонували керманичу «Таврії» пройти огляд на стан сп'яніння на місці або у медичному закладі. Але він категорично відмовився.





На чоловіка склали адмінматеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) та за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП).