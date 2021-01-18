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Кременчужан сьогодні знов кличуть на тарифний мітинг - об 11 біля мерії

Сьогодні, 09:26 Переглядів: 583 Коментарів: 5

Організатором тарифного мітингу цього разу виступає активіст Геннадій Тертичний

Сьогодні, об 11.00 у місті меред будівлею мерії на площі Перемоги знов оголошений тарифний мітинг. Про це нагадав у фейсбуку його організатор Геннадій Тертичний. 

«Я йду на Тарифний мітинг, а ви і далі сидіть на дивані і обурюйтесь цінам і тарифам», - написав Тертичний на розмістив мем із прем'єром Шмигалем. 



 

Нагадаємо, у Кременчуці з першого січня, у тому числі, зросли й тарифи на холодну воду, які затвердила НКРЕКП комунальному підприємству «Кременчукводоканал». Мерія підвищила тарифи на тепло обом його виробникам - КП «Теплоенерго» та КремТЕЦ.


Від 350 до 600 гривень: у мерії назвали, на скільки здорожчають платіжки кременчужан за тепло у січні



Газопостачальні компанії підвищили тарифи на газ; НКРЕКП скасувала пільговий тариф на електроенергію. 

 

Щоправда, уряд після протестів уже зафіксував ціну на газ на рівні 6,99 грн за кубометр. Проте на сесію Кременчуцької міськради підготовлений проєкт рішення, де депутати вимагатимуть газ по 5 гривень. 

 

Нагадаємо, раніше тарифний мітинг біля мерії відбувся 15 січня, мітингувальники пообіцяли ще один - на 26 січня (перед сесією міськради) на тому ж місці. 

4
Автор: Татьяна Донченко
Теги: мітинг Тертичний тарифи виконком

Коментарі: 5

649
evil:
Сьогодні, 09:43

«Я йду на Тарифний мітинг, а ви і далі сидіть на дивані і обурюйтесь цінам і тарифам», - написав Тертичний

Чтобы не ходить по тарифным митингам в 2021, нужно было думать головой на президентских выборах 2019, думать головой на парламентских выборах 2019, думать головой и приходить на местные выборы 2020. 

Пусть теперь ходят митингуют те самые 73%, которые выбрали картонную квартальную дурилку вместе с квартальным кодлом. И те, кто выбирал  фиолетовое гранатовое местное кодло. Их предупреждали о последствиях. Не нужно было быть провидцем. Но им всем ржать хотелось. Как оно теперь? Смешно? Ржака? Пусть теперь сами и расхлебывают: сами платят или сами митингуют. Раз думать не умеют...Ну или сами же писюаниста снимают. Так же резво и бодро, как ставили...


15 12
182
LYuSIYa:
Сьогодні, 09:49

Цитата: evil

«Я йду на Тарифний мітинг, а ви і далі сидіть на дивані і обурюйтесь цінам і тарифам», - написав Тертичний

Чтобы не ходить по тарифным митингам в 2021, нужно было думать головой на президентских выборах 2019, думать головой на парламентских выборах 2019, думать головой и приходить на местные выборы 2020. 

Пусть теперь ходят митингуют те самые 73%, которые выбрали картонную кваральную дурилку вместе с квартальным кодлом. И те, кто выбирал  фиолетовое гранатовое местное кодло. Их предупреждали о последствиях. Не нужно было быть провидцем. Но им всем ржать шотелось. Как оно теперь? Смешно? Пусть теперь сами и расхлебывают: сами платят или сами митингуют. Раз думать не умеют...

Підтримую!!! Зробіть їх разом, 73%! Вас багато.


12 9
91
Trik-Trak:
Сьогодні, 10:14

Цитата: evil
Чтобы не ходить по тарифным митингам в 2021, нужно было думать головой на президентских выборах 2019

Цитата: LYuSIYa
Підтримую!!! Зробіть їх разом, 73%! Вас багато.

На кого ваши посты расчитаны? На людей с амнезией?) Это не при вашем сывочолом гетмане тарифы на тот же газ выросли с 70 копеек за куб в 2014-ом до 8,5 грн. в 2019-ом?


16 7
182
LYuSIYa:
Сьогодні, 10:33

Цитата: Trik-Trak

Цитата: evil
Чтобы не ходить по тарифным митингам в 2021, нужно было думать головой на президентских выборах 2019

Цитата: LYuSIYa
Підтримую!!! Зробіть їх разом, 73%! Вас багато.

На кого ваши посты расчитаны? На людей с амнезией?) Это не при вашем сывочолом гетмане тарифы на тот же газ выросли с 70 копеек за куб в 2014-ом до 8,5 грн. в 2019-ом?

Якщо я захочу розмістити пост - я звернуся до редакції. Вище я коментую публікацію і думки читачів. Дякувати Богу, що в 2014-му до влади прийшли не такі, як Ви. І дуже шкода про те, що коїться зараз.


7 11
197
1
romix:
Сьогодні, 10:36

   

проєкт рішення, де депутати вимагатимуть газ по 5 гривень.

 

Ах виж мамкіни вимагатєлі. 

 

 

 

 


6 1

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