Кременчужан сьогодні знов кличуть на тарифний мітинг - об 11 біля мерії

Сьогодні, об 11.00 у місті меред будівлею мерії на площі Перемоги знов оголошений тарифний мітинг. Про це нагадав у фейсбуку його організатор Геннадій Тертичний.

«Я йду на Тарифний мітинг, а ви і далі сидіть на дивані і обурюйтесь цінам і тарифам», - написав Тертичний на розмістив мем із прем'єром Шмигалем.







Нагадаємо, у Кременчуці з першого січня, у тому числі, зросли й тарифи на холодну воду, які затвердила НКРЕКП комунальному підприємству «Кременчукводоканал». Мерія підвищила тарифи на тепло обом його виробникам - КП «Теплоенерго» та КремТЕЦ.











Газопостачальні компанії підвищили тарифи на газ; НКРЕКП скасувала пільговий тариф на електроенергію.

Щоправда, уряд після протестів уже зафіксував ціну на газ на рівні 6,99 грн за кубометр. Проте на сесію Кременчуцької міськради підготовлений проєкт рішення, де депутати вимагатимуть газ по 5 гривень.

Нагадаємо, раніше тарифний мітинг біля мерії відбувся 15 січня, мітингувальники пообіцяли ще один - на 26 січня (перед сесією міськради) на тому ж місці.