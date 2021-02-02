Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 02.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1223879
Кременчук5687
Хворі:
Україна165583
Кременчук183
Одужало:
Україна1035372
Кременчук5345
Померло:
Україна22924
Кременчук159
Надзвичайні новини

У Горішніх Плавнях хлопець повісився у під'їзді

Вчора, 17:31 Переглядів: 1 834

Причини встановлюються 

У Горішніх Плавнях, сьогодні, 7 лютого, на вулиці Героїв Дніпра, 42 у підїзді повісився хлопець. За інформацією телеграм-каналу Горішні Плавні, його побачили між 4 та 5 поверхом. 


Причини встановлюються.

1
Автор: Альона Душенко
Теги:
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх