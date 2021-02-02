У Горішніх Плавнях хлопець повісився у під'їзді

Вчора, 17:31 Переглядів: 1 834

У Горішніх Плавнях, сьогодні, 7 лютого, на вулиці Героїв Дніпра, 42 у підїзді повісився хлопець. За інформацією телеграм-каналу Горішні Плавні, його побачили між 4 та 5 поверхом.





Причини встановлюються.