Неподалік Кременчука обікрали церкву - винесли срібло та їжу

Вчора, 17:01 Переглядів: 1 292

З Іоана-Богословської церкви вкрали речі та цінності. За інформацією пресслужби поліції, до правоохоронців звернувся староста Нової Галещини. Представник громади вказав на зникнення грошей, продуктів харчування та церковних виробів зі срібла.





- Опрацювавши зібрану інформацію, поліцейські оперативно вийшли на «слід» підозрюваного. Ним виявився 25-річний місцевий житель, який вже потрапляв у поле зору правоохоронців. Як з’ясувалося, чоловік раніше нерідко допомагав служителям церкви під час прибирання та будівництва. Слідчі вилучили у зловмисника речові докази його протиправної діяльності. Вирішується питання про повідомлення фігурантові про підозру та обрання йому запобіжного заходу, - повідомив начальник поліції Кременчуцького району Іван Жук.





За попередніми даними, завдані релігійній установі збитки оцінюються у понад 10 тисяч гривень. Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, поєднана з проникненням у приміщення. Санкція статті передбачає від 3 до 6 років позбавлення волі.