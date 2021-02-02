У гольовій перестрілці «Кременчук» обіграв «Крижаних Вовків»

Вчора, 16:39 Переглядів: 608































Фото: Ірина Василенко

Сьогодні, 7 лютого, у Кременчуці місцева хокейна команда приймала «Крижаних Вовків». У щільній битві підопічні Олександра Савицького перемогли "вовків".





«Кременчук» - «Крижані Вовки» 4:2 (1:0; 2:1; 1:0)

Шайби: 1:0 Савицький (Ворона), 08:14. 1:1 Дорофєєв (Панков), 31:12. 2:1 Созонов (Хрішпенц, Тютченко - більш.), 37:59. 3:1 Смирнов (Коробов, Яковлєв), 39:20. 3:2 Панков (Дорофєєв, Ш. Хеффернан - більш.), 53:24. 4:2 Пукс, 59:32.

Кременчук: Новицький (Гордюшин); Бабрусьов - Яковлєв, Хрішпенц - Варава, Грицьких - Толстушко, Александров - Алексюк; Кисельов (К) - Серанов - Орлов, Созонов - Пукс (А) - Тютченко, Савицький - Гриценко (А) - Ворона, Коробов - Смирнов - Денискін.

Крижані Вовки: Стельмах (Макаренко); Жигалов - Дорофєєв (К), Макаров - Павлов, Сисоєв - Лучніков; Маландін - Сурін (А) - Панков (А), Хеффернан - Орлов - Хеффернан, Калинич - Неверов - Сібілевіч, Андрющенко, Черемнов.









На 8-й хвилині юний Тимофій Савицький відкрив рахунок в матчі, закинувши свою другу шайбу в сезоні. В середині другого періоду Сергій Дорофєєв фірмовим кидком пробив В'ячеслава Новицького, однак ще до закінчення ігрового відрізка господарі в складі господарів відзначилися Дмитро Созонов і Ілля Смирнов.





Незадовго до закінчення основного часу Олександр Панков скоротив відставання «Крижаних Вовків», і на останній хвилині, враховуючи чисельну перевагу киян, наставник "вовків" випустив шостого польового гравця. Однак Олександру Пуксу вдалося відправити шайбу в порожні ворота і встановити на табло підсумковий рахунок 4:2.





Головний тренер ХК «Кременчук» Олександр Савицький:

- Вийшла бойова гра, де було багато гольових моментів. Ми непогано атакували, але знову ні усі починають з перших минути так грати, як би хотілося. Тому доводиться знаходити слова, щоб розбудити гравців. З-за цього від перемоги сьогодні трохи двояке почуття. Але добре і самовіддано захищалися. Загалом поєдинком я залишився задоволений.





- Прокоментуйте бійку в кінці матчу Андрія Денискіна і канадця Кайла Хеффернан?





- Ну, хокей - це не балет, і тут це часте явище. Мене турбує більше ситуація останнім часом в лізі, і сьогодні це було в грі, що десь високопіднятою ключка пролетить півметра від обличчя, а гравці починають скидати шолом, краги, кричати і випрошувати дві хвилини штрафу. У нас в лізі це вже стало відбуватися постійно, і хочеться, щоб хокеїсти залишалися чоловіками. Це обурює, і мені здається, що всім тренерам і хокеїстам ліги треба подумати на цей рахунок.





- «Вовки» помітно посилилися, що скажете про їх гру сьогодні?





- Не особливо стежив за їхньою командою. У «Вовків» завжди були непогані кадри, і вони показували непоганий хокей. Завжди матчі з ними проходили в гострій боротьбі.





- Сьогодні більше ніж після місячної перерви у воротах «Кременчука» зіграв В'ячеслав Новицький. Ваша думка про його гру?





- Йому непогано допомагала сьогодні оборона, брали на себе шайби, але і Слава непогано зіграв. Зрозуміло, що після такої перерви він ще не в найкращій формі, але працює над цим.





Тренер «Крижаних Вовків» Руслан Борисенко:

- В цілому гра сподобалася, навіть з огляду на те, що ми відразу з автобуса. Хороша самовіддача була. Єдине, що на початку допустили дурні помилки, які в такому матчі допускати не можна. Звичайно, за таке нас відразу покарали.





- Чим здивував «Кременчук»?





- Ні, команда зіграла на своєму гарному рівні. Хокеїсти «Кременчука» вміють карати за будь-які помилки. Не дарма ця команда є одним з лідерів чемпіонату.





- Ваша команда суттєво посилилася, але поки продовжує займати останнє місце в турнірній таблиці. Як будете виправляти ситуацію?





- Зробимо висновки по цих ігор і будемо далі готуватися. У нас завдання - потрапити в плей-оф. Тому будемо прикладати для цього максимум зусиль.





Нагадаємо, що 33-й тур чемпіонату УХЛ Паріматч почнеться в середу, 10 лютого. О 18:00 «Кременчук» прийме «Білий Барс» (трансляція на сайті XSPORT.ua).





P.S. Вчора, 6 лютого, хокейний клуб Дніпро Херсон не вийшов на матч проти Донбаса. Херсонській команді зарахують технічну поразку. Хокеїсти Дніпра вийшли до вболівальників пояснити ситуацію, яка склалася в клубі.





Бюджетна сесія облради в грудні зафіксувала негативний бюджет Херсонщини, питання про фінансування клубу завис до наступних зборів. І тільки в на лютневій сесії питання про суму, яка потрібна для завершення сезону було вирішено нехай не в повному обсязі, але позитивно.

За розрахунками менеджменту КП «Обласний центр хокею» для моделі клубу (економ варіант) необхідно 30-32 млн.грн. Сума за 2020 року - 19,3 млн. Через наслідки карантинних заходів клуб за програмою, яка була затверджена, недоотримав 2 млн. грн.





Причини свого рішення гравці команди озвучили уболівальникам, до яких вони вийшли після швидкого завершення офіційної процедури початку матчу: тримісячний борг із зарплати. Також своє бачення причин, що призвели до інциденту, озвучили і представники менеджменту клубу.





Федерація хокею України готова фінансово підтримати хокейний клуб «Дніпро» для подальших виступів у чемпіонаті України з хокею з шайбою. ФХУ не бажає залишатись осторонь у ситуації, що склалась. Нам важлива доля кожного українського хокеїста і його кар‘єра як в Україні, так і за її межами. Раніше Федерація вже надавала херсонській команді фінансову допомогу в розмірі 1 мільйона гривень. Ми готові зробити це ще раз, аби встати на заваді зникнення клубу на мапі українського хокею.





У понеділок всі зацікавлені сторони сподіваються прийти до обопільно прийнятного рішення ситуації, що склалася. Цього чекають також вболівальники, які висловили готовність підключитися до процесу порятунку команди на будь-якому етапі.