Де й о котрій 8 лютого не буде світла у Кременчуці
Сьогодні, 14:01
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
8 лютого в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Академіка Герасимовича, 81-106,
- вул. Гайдамацька, 72-95,
- вул. Чумацький шлях, 69-83,
- вул. Баженова, 1-22
- вул. Заводська, 1-40,
- вул. Художня, 1-10,
- вул. Революціонерів, 1-6,
- вул. Володимира Івасюка, 48-50,
- вул. Східна, 7-14,
- вул. Добролюбова, 1-12,
- вул. Шкільна, 1-10,
- вул. Радищева, 10-20,
- пров. Рилєєва, 1-12,
- пров. Чернишевського, 1-12,
- пров. Правобережний, 1-47,
- пров. Мирний, 3-22,
- пров. Докучаєва, 7-21,
- пров. Чечелівський, 1-14
- вул. Світанкова, 6-23, Єгорова, 17-30, Правобережна, 16а, Приходько 104, 106/9, пров. Алексєєва, 13-21, Лейтенанта Дніпрова, 1-26
- вул. Франка, 23-52,
- вул. Перекопська, 32-63,
- вул. Центральна, 42-60,
- вул. Підгірна, 26-61,
- туп. Перекопський, 1-19
- вул. Центральна, 2-32,
- ву. Перекопська, 6-13
- вул. Чкалова, 194,221-265,
- пров. Сінний, 3-14,
- пр. Приозерний, 1-33,
- туп. Проточний, 3-6
- просп. Полтавський, 30-46,
- вул. Вільної України, 3-40,
- вул. Платухіна, 5-23,
- пров. Яснополянський, 3-37,
- пров. Ягідний, 2-12,
- пров. Марії Заньковецької, 1-53,
- пров. Сидора Ковпака, 1-20,
- туп. Кременецький, 3-18,
- туп. Дарвіна, 3-15