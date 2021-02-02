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Де й о котрій 8 лютого не буде світла у Кременчуці

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 0

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

8 лютого в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Академіка Герасимовича, 81-106,
  • вул. Гайдамацька, 72-95,
  • вул. Чумацький шлях, 69-83,
  • вул. Баженова, 1-22
  • вул. Заводська, 1-40,
  • вул. Художня, 1-10,
  • вул. Революціонерів, 1-6,
  • вул. Володимира Івасюка, 48-50,
  • вул. Східна, 7-14,
  • вул. Добролюбова, 1-12,
  • вул. Шкільна, 1-10,
  • вул. Радищева, 10-20,
  • пров. Рилєєва, 1-12,
  • пров. Чернишевського, 1-12,
  • пров. Правобережний, 1-47,
  • пров. Мирний, 3-22,
  • пров. Докучаєва, 7-21,
  • пров. Чечелівський, 1-14
  • вул. Світанкова, 6-23, Єгорова, 17-30, Правобережна, 16а, Приходько 104, 106/9, пров. Алексєєва, 13-21, Лейтенанта Дніпрова, 1-26
  • вул. Франка, 23-52,
  • вул. Перекопська, 32-63,
  • вул. Центральна, 42-60,
  • вул. Підгірна, 26-61,
  • туп. Перекопський, 1-19
  • вул. Центральна, 2-32,
  • ву. Перекопська, 6-13
  • вул. Чкалова, 194,221-265,
  • пров. Сінний, 3-14,
  • пр. Приозерний, 1-33,
  • туп. Проточний, 3-6
  • просп. Полтавський, 30-46,
  • вул. Вільної України, 3-40,
  • вул. Платухіна, 5-23,
  • пров. Яснополянський, 3-37,
  • пров. Ягідний, 2-12,
  • пров. Марії Заньковецької, 1-53,
  • пров. Сидора Ковпака, 1-20,
  • туп. Кременецький, 3-18,
  • туп. Дарвіна, 3-15
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Автор: Альона Душенко
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго
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