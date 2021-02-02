Кого з переможців «Громадського бюджету Кременчука-2020» затвердив виконком

Реконструкція елементів благоустрою з влаштуванням бігової доріжки в КЗКВ «Парк Миру» в м. Кременчуці

Рух - це життя! Створення комфортних, європейських умов для зайняття спортом в парку Миру

будівлі по вул. Республі- канській, 63 в м. Кременчуці

Реконструкція частини нежитлових приміщень для розміщення культурного простору та відпочинку в нежитловій

Реконструкція існуючого спортивного поля для міні-футболу на території Кременчуцького ліцею № 5 імені Т. Г. Шевченка Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області за адресою: провулок Героїв Бреста,65 в м. Кременчуці Полтавської області

Улаштування спортивного майданчика на території спорткомплексу «Юність» в кварталі 304 в м. Кременчуці Полтавської області (нове будівництво)

Будівництво майданчика для спортивних ігор (городки) на території Кременчуцької гімназії № 20 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області за адресою: вул. Маслова, 12 в

Нове будівництво мульти-функціонального спортивного майданчику по вул. Івана Приходька, 85 в м. Кременчуці

Капітальний ремонт з заміни дверних блоків та улаштування (заміна) віконних охоронних грат в Кременчуцький гімназії № 19 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

Придбання спортивного інвентарю та обладнання для відділень з кікбоксингу, легкої атлетики та важкої атлетики комунального закладу фізичної культури і спорту «Кременчуцька міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «Авангард»

Будівництво павільйону для облаштування зеленого класу на території Кременчуцької початкової школи №15 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та придбання обладнання для класу

Капітальний ремонт з улаштування окремих дитячих ігрових майданчиків на території Кременчуцького дошкільного закладу освіти (ясла-садок) №1 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області за адресою: вул. Олексія Древаля,114-А в м. Кременчуці Полтавської області

Придбання мультимедійного обладнання та приладдя для кабінетів Кременчуцької гімназії № 7

Придбання мультимедійного обладнання та конструкторських наборів з робототехніки для Кременчуцького центру позашкільної освіти

Робототехніка з інтерактивним комплексом. Запровадження STEM-освіти у центрі позашкільної освіти

Капітальний ремонт благоустрою території в районі озера «Силікатне» у м. Кременчук, з установленням малих архітектурних форм

Капітальний ремонт благоустрою території в районі будинку №73 по вулиці Мічуріна в м. Кременчук, з установленням малих архітектурних форм

Капітальний ремонт благоустрою території з облаштуванням місця відпочинку громадян у районі будинків №11 та №19 по вулиці Генерала Манагарова в м. Кременчук, з установленням малих архітектурних форм

Капітальний ремонт благоустрою території в районі будинку №97 по вулиці Івана Приходька в м. Кременчук, з установленням малих архітектурних форм

Придбання музичного обладнання та апаратури, канцелярських товарів, виготовлення поліграфічної продукції та послуги із технічного забезпечення заходу

Капітальний ремонт благоустрою території в районі будинків №144 та №158 по проспекту Свободи в м. Кременчук, з установленням малих архітектурних форм

Благоустрій двору по проспекту Свободи між будинками 144 та 158

Капітальний ремонт благоустрою скверу «Юність» у м. Кременчук, з установленням малих архітектурних форм

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Малий сектор Пивзавод

Благоустрій території кварталу 278 за автомобільною парковкою

Капітальний ремонт благоустрою території з облаштуванням місця відпочинку громадян у районі автомобільної стоянки, розташованої по проспекту Лесі Українки, 97-А в

м. Кременчук, з установленням малих архітектурних форм

435 000