Кого з переможців «Громадського бюджету Кременчука-2020» затвердив виконком

5 лютого виконавчий комітет Кременчуцької міської ради прийняв рішення «Про затвердження переліку проєктів, визначених переможцями за результатами голосування у рамках міської цільової програми «Громадський бюджет м. Кременчука на 2016-2020 роки» у 2020 році».
|
№
|
Тип проєкту
|
Назва
проєкту
|
Назва
проєкту
згідно з ДБН
|
Сума
фінансу-вання,грн.
|
Відповідальний
виконавець
|
1
|
Великий
|
Рух - це життя! Створення комфортних, європейських умов для зайняття спортом в парку Миру
|
Реконструкція елементів благоустрою з влаштуванням бігової доріжки в КЗКВ «Парк Миру» в м. Кременчуці
|
1 100 000
|
Комунальне виробниче підприємство «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва»
|
2
|
Великий
|
Планетарій в м. Кременчук
|
Реконструкція частини нежитлових приміщень для розміщення культурного простору та відпочинку в нежитловій
будівлі по
|
1 100 000
|
Комунальне виробниче підприємство «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва»
|
3
|
Квартальний майданчик
|
Реконструкція міні-футбольного поля в ліцеї №5 ім. Т.Г. Шевченка
|
Реконструкція існуючого спортивного поля для міні-футболу на території Кременчуцького ліцею № 5 імені Т. Г. Шевченка Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області за адресою: провулок Героїв Бреста,65 в
|
1 100 000
|
Департамент освіти
|
4
|
Квартальний майданчик
|
Спортивна Петрівка - улаштування спортивного майданчика на території спорткомплексу «Юність»
|
Улаштування спортивного майданчика на території спорткомплексу «Юність» в кварталі 304 в
|
1 100 000
|
Управління молоді та спорту
Кременчуцький міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»
|
5
|
Квартальний майданчик
|
LET’S GO TO ГОРОДКИ
|
Будівництво майданчика для спортивних ігор (городки) на території Кременчуцької гімназії № 20 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області за адресою: вул. Маслова, 12 в
м. Кременчуці Полтавської області
|
1 066 000
|
Департамент освіти
|
6
|
Квартальний майданчик
|
Крюківський спорт-корт
|
Нове будівництво мульти-функціонального спортивного майданчику по
|
1 100 000
|
Комунальне виробниче підприємство «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва»
|
7
|
Комунальний великий
|
Медіа простір для Кременчуцького ліцею №4 «Кремінь»
|
Придбання обладнання для створення єдиного медіапростору Кременчуцького ліцею № 4 «Кремінь» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області
|
435 000
|
Департамент освіти
|
8
|
Комунальний великий
|
Безпека дітей в гімназії №19
|
Капітальний ремонт з заміни дверних блоків та улаштування (заміна) віконних охоронних грат в Кременчуцький гімназії № 19 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області
|
435 000
|
Департамент освіти
|
9
|
Комунальний великий
|
«Інтерактив - вміємо наблизити майбутнє», інтерактивне обладнання для ліцею № 10 «Лінгвіст»
|
Придбання мультимедійного обладнання для кабінетів Кременчуцького ліцею № 10 «Лінгвіст» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області
|
435 000
|
Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області
|
10
|
Комунальний малий
|
СК «Боєць» - діти наше майбутнє
|
Придбання спортивного інвентарю та обладнання для відділень з кікбоксингу, легкої атлетики та важкої атлетики комунального закладу фізичної культури і спорту «Кременчуцька міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «Авангард»
|
435 000
|
Управління молоді та спорту
«Кременчуцька міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «Авангард»
|
11
|
Комунальний малий
|
Зелений клас для вихованців Кременчуцької початкової школи №15
|
Будівництво павільйону для облаштування зеленого класу на території Кременчуцької початкової школи №15 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та придбання обладнання для класу
|
435 000
|
Департамент освіти
|
12
|
Комунальний малий
|
Щасливі посмішки
|
Капітальний ремонт з улаштування окремих дитячих ігрових майданчиків на території Кременчуцького дошкільного закладу освіти (ясла-садок) №1 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області за адресою:
|
435 000
|
Департамент освіти
|
13
|
Комунальний малий
|
Осучаснення комп'ютерно-інформаційного середовища для учнів гімназії №7
|
Придбання мультимедійного обладнання та приладдя для кабінетів Кременчуцької гімназії № 7
|
435 000
|
Департамент освіти
|
14
|
Комунальний малий
|
Робототехніка з інтерактивним комплексом. Запровадження STEM-освіти у центрі позашкільної освіти
|
Придбання мультимедійного обладнання та конструкторських наборів з робототехніки для Кременчуцького центру позашкільної освіти
|
435 000
|
Департамент освіти
|
15
|
Малий
сектор
Занасип І
|
Озеро Силікатне - для відпочинку придатне
|
Капітальний ремонт благоустрою території в районі озера «Силікатне» у м. Кременчук, з установленням малих архітектурних форм
|
435 000
|
Департамент житлово-комунального господарства
|
16
|
Малий
сектор
Занасип
ІІ та ІІІ
|
СКВЕР «КНИЖКОВИЙ» по вул. Мічуріна, 73
|
Капітальний ремонт благоустрою території в районі будинку №73 по вулиці Мічуріна в м. Кременчук, з установленням малих архітектурних форм
|
435 000
|
Департамент житлово-комунального господарства
|
17
|
Малий
сектор
Раківка
|
Облаштування зони відпочинку на Раківці
|
Капітальний ремонт благоустрою території з облаштуванням місця відпочинку громадян у районі будинків №11 та №19 по вулиці Генерала Манагарова в
|
435 000
|
Департамент житлово-комунального господарства
|
18
|
Малий
сектор
Крюків
|
Поштовий сквер
|
Капітальний ремонт благоустрою території в районі будинку №97 по вулиці Івана Приходька в
|
435 000
|
Департамент житлово-комунального господарства
|
19
|
Малий
сектор
Молодіжний
|
Місто без околиць. Освітлення вулиці Енергетиків!
|
Реконструкція електромереж зовнішнього освітлення вулиці Енергетиків у
|
435 000
|
Департамент житлово-комунального господарства
|
20
|
Малий
сектор
Молокозавод
|
Музичний Інтенсив
|
Придбання музичного обладнання та апаратури, канцелярських товарів, виготовлення поліграфічної продукції та послуги із технічного забезпечення заходу
|
373 000
|
Управління молоді та спорту
|
21
|
Малий
сектор
Нагірна
|
Благоустрій двору по проспекту Свободи між будинками 144 та 158
|
Капітальний ремонт благоустрою території в районі будинків №144 та №158 по проспекту Свободи в м. Кременчук, з установленням малих архітектурних форм
|
435 000
|
Департамент житлово-комунального господарства
|
22
|
Малий
сектор
Нагірна 2
|
Благоустрій скверу Юність 304 квартал
|
Капітальний ремонт благоустрою скверу «Юність» у
|
435 000
|
Департамент житлово-комунального господарства
|
23
|
Малий
сектор
Пивзавод
|
Благоустрій території кварталу 278 за автомобільною парковкою
|
Капітальний ремонт благоустрою території з облаштуванням місця відпочинку громадян у районі автомобільної стоянки, розташованої по проспекту Лесі Українки, 97-А в
|
435 000
|
Департамент житлово-комунального господарства
|
24
|
Малий
сектор
Ревівка
|
Благоустрій зони відпочинку в районі яхт клубу «Посейдон» (Ревівка)
|
Капітальний ремонт благоустрою території з облаштуванням місця відпочинку громадян у районі яхтклубу «Посейдон» у
|
435 000
|
Департамент житлово-комунального господарства
|
25
|
Малий
сектор
Центр
|
Сквер на вулиці Першотравневій
|
Капітальний ремонт благоустрою території в районі будинку №20 по вулиці Першотравневій в м. Кременчук, з установленням малих архітектурних форм
|
435 000
|
Департамент житлово-комунального господарства