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Кого з переможців «Громадського бюджету Кременчука-2020» затвердив виконком

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 147

 Список переможців 

5 лютого виконавчий комітет Кременчуцької міської ради прийняв рішення «Про затвердження переліку проєктів, визначених переможцями за результатами голосування у рамках міської цільової програми «Громадський бюджет м. Кременчука на 2016-2020 роки» у 2020 році».

 

Перелік проєктів, визначених переможцями за результатами голосування у рамках міської цільової програми «Громадський бюджет м. Кременчука на 2016-2020 роки» у 2020 році

 

Тип проєкту

 

Назва

проєкту

 

Назва

проєкту

згідно з ДБН

Сума

фінансу-вання,грн.

 

Відповідальний

виконавець

1

Великий

 

Рух - це життя! Створення комфортних, європейських умов для зайняття спортом в парку Миру

 

Реконструкція елементів благоустрою з влаштуванням бігової доріжки в КЗКВ «Парк Миру» в м. Кременчуці

1 100 000


 

Комунальне виробниче підприємство «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва»

2

Великий

 

Планетарій в м. Кременчук

 

Реконструкція частини нежитлових приміщень для розміщення культурного простору та відпочинку в нежитловій

будівлі по
вул. Республі-
канській, 63 в
м. Кременчуці

1 100 000

Комунальне виробниче підприємство «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва»

3

 

Квартальний майданчик

Реконструкція міні-футбольного поля в ліцеї №5 ім. Т.Г. Шевченка

Реконструкція існуючого спортивного поля для міні-футболу на  території Кременчуцького ліцею № 5 імені Т. Г. Шевченка Кременчуцької міської ради Кременчуцького району  Полтавської області за адресою: провулок  Героїв Бреста,65 в
м. Кременчуці Полтавської області

1 100 000

Департамент освіти 

4

 

Квартальний майданчик

Спортивна Петрівка - улаштування спортивного майданчика на території спорткомплексу «Юність»

Улаштування спортивного майданчика на території спорткомплексу «Юність» в кварталі 304 в
м. Кременчуці Полтавської області (нове будівництво)

1 100 000

Управління молоді та спорту

 

Кременчуцький міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»

5

 

Квартальний майданчик

LET’S GO TO ГОРОДКИ

 

Будівництво майданчика для спортивних ігор (городки) на території Кременчуцької гімназії № 20 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області за адресою: вул. Маслова, 12 в

м. Кременчуці Полтавської області

1 066 000

Департамент освіти

6

Квартальний майданчик

Крюківський спорт-корт

 

Нове будівництво мульти-функціонального спортивного майданчику по
вул. Івана Приходька, 85 в
м. Кременчуці

1 100 000


Комунальне виробниче підприємство «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва»

7

Комунальний великий

Медіа простір для Кременчуцького ліцею №4 «Кремінь»

 

Придбання обладнання для створення єдиного медіапростору Кременчуцького ліцею № 4 «Кремінь» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

435 000

Департамент освіти

8

Комунальний великий

Безпека дітей в гімназії №19

 

Капітальний ремонт з заміни дверних блоків та улаштування (заміна) віконних охоронних грат в Кременчуцький гімназії № 19 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району  Полтавської області

435 000

Департамент освіти

9

 

Комунальний великий

«Інтерактив - вміємо наблизити майбутнє», інтерактивне обладнання для ліцею № 10 «Лінгвіст»

 

Придбання мультимедійного обладнання для кабінетів Кременчуцького ліцею № 10 «Лінгвіст» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району  Полтавської області

435 000

Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

10

 

Комунальний малий

СК «Боєць» - діти наше майбутнє

 

Придбання спортивного інвентарю та обладнання для відділень з кікбоксингу, легкої атлетики та важкої атлетики комунального закладу фізичної культури і спорту «Кременчуцька міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «Авангард»

435 000

Управління молоді та спорту 

 

«Кременчуцька міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «Авангард»

11

 

Комунальний малий

Зелений клас для вихованців Кременчуцької початкової школи №15

 

Будівництво павільйону для облаштування  зеленого класу на території Кременчуцької початкової школи №15 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та придбання обладнання для класу

435 000

Департамент освіти 

12

 

Комунальний малий

 

Щасливі посмішки
малечі :)

Капітальний ремонт з улаштування окремих дитячих ігрових майданчиків на території  Кременчуцького дошкільного закладу освіти (ясла-садок) №1 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району  Полтавської області за адресою:
вул. Олексія Древаля,114-А в
м. Кременчуці Полтавської області

435 000

Департамент освіти

 

13

 

Комунальний малий

 

Осучаснення комп'ютерно-інформаційного середовища для учнів гімназії №7

Придбання мультимедійного обладнання та приладдя для кабінетів Кременчуцької гімназії № 7 

435 000

Департамент освіти

14

 

Комунальний малий

 

Робототехніка з інтерактивним комплексом. Запровадження STEM-освіти у центрі позашкільної освіти

Придбання мультимедійного обладнання  та конструкторських наборів з робототехніки для Кременчуцького центру позашкільної освіти 

435 000

Департамент освіти

 

15

 

Малий

сектор

Занасип І

 

Озеро Силікатне - для відпочинку придатне

Капітальний ремонт благоустрою території в районі озера «Силікатне» у м. Кременчук, з установленням малих архітектурних форм

435 000

Департамент житлово-комунального господарства 

16

 

Малий

сектор

Занасип

ІІ та ІІІ

 

СКВЕР «КНИЖКОВИЙ» по вул. Мічуріна, 73

 

Капітальний ремонт благоустрою території в районі будинку №73 по вулиці Мічуріна в м. Кременчук, з установленням малих архітектурних форм

435 000

Департамент житлово-комунального господарства 

17

Малий

сектор

Раківка

 

Облаштування зони відпочинку на Раківці

Капітальний ремонт благоустрою території з облаштуванням місця відпочинку громадян у районі будинків №11 та №19 по вулиці Генерала Манагарова в
м. Кременчук, з установленням малих архітектурних форм

435 000

Департамент житлово-комунального господарства

18

Малий

сектор

Крюків

 

Поштовий сквер

Капітальний ремонт благоустрою території в районі будинку №97 по вулиці Івана Приходька в
м. Кременчук, з установленням малих архітектурних форм

435 000

Департамент житлово-комунального господарства 

 

19

Малий

сектор

Молодіжний

 

Місто без околиць. Освітлення вулиці Енергетиків!

 

Реконструкція електромереж зовнішнього освітлення вулиці Енергетиків у
м. Кременчук

435 000

Департамент житлово-комунального господарства 

20

Малий

сектор

Молокозавод

 

Музичний Інтенсив

 

Придбання музичного обладнання та апаратури, канцелярських товарів, виготовлення поліграфічної продукції та послуги із технічного забезпечення заходу

373 000

Управління молоді та спорту

21

Малий

сектор

Нагірна

 

Благоустрій двору по проспекту Свободи між будинками 144 та 158

 

Капітальний ремонт благоустрою території в районі будинків №144 та №158 по проспекту Свободи в м. Кременчук, з установленням малих архітектурних форм

435 000

Департамент житлово-комунального господарства 

22

Малий

сектор

Нагірна 2

 

Благоустрій скверу Юність 304 квартал

 

Капітальний ремонт благоустрою скверу «Юність» у
м. Кременчук, з установленням малих архітектурних форм

435 000

Департамент житлово-комунального господарства 

23

Малий

сектор

Пивзавод

 

Благоустрій території кварталу 278 за автомобільною парковкою

 

Капітальний ремонт благоустрою території з облаштуванням місця відпочинку громадян у районі автомобільної стоянки, розташованої по проспекту Лесі Українки, 97-А в
м. Кременчук,  з установленням малих архітектурних форм

435 000

Департамент житлово-комунального господарства

24

Малий

сектор

Ревівка

 

Благоустрій зони відпочинку в районі яхт клубу «Посейдон» (Ревівка)

Капітальний ремонт благоустрою території з облаштуванням місця відпочинку громадян у районі яхтклубу «Посейдон» у
м. Кременчук, з установленням малих архітектурних форм

435 000

Департамент житлово-комунального господарства

25

Малий

сектор

Центр

 

Сквер на вулиці Першотравневій

 

Капітальний ремонт благоустрою території в районі будинку №20 по вулиці Першотравневій в м. Кременчук, з установленням малих архітектурних форм

435 000

Департамент житлово-комунального господарства


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Автор: Альона Душенко
Теги: громадський бюджет
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