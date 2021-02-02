15 лютого до Кременчука завітає капела бандуристів

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15 лютого до Кременчука завітає Національна заслужена капела бандуристів України імені Г. Майбороди. Про це музиканти повідомили на своїй сторінці у фейсбуці.



