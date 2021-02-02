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Кременчук, Культура, Афіша

15 лютого до Кременчука завітає капела бандуристів

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 0

 

Музиканти завітають в рамках всеукраїнського туру

15 лютого до Кременчука завітає Національна заслужена капела бандуристів України імені Г. Майбороди. Про це музиканти повідомили на своїй сторінці у фейсбуці. 


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Автор: Альона Душенко
Теги: бандурист

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